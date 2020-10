Starke Aktionen bei Amazon & Media Markt: 16 Prozent Mwst geschenkt & smarte Amazon-Produkte reduziert

Es ist Wochenende und gleichzeitig wieder die Zeit der großen Aktionen. Google-Fans können an diesem Wochenende aus den Vollen schöpfen und bei praktischen allen Produkten einiges an Geld sparen: Bei Media Markt gibt es an diesem Wochenende im Rahmen der Steuersparadies-Aktion die Mehrwertsteuer geschenkt (Werbeslogan) und Onlinehändler Amazon zieht mit und hat dementsprechend ebenfalls sehr viele Geräte reduziert.



Wer den Prime Day verpasst hat und nicht bis zum Black Friday warten kann, hat an diesem Wochenende vielleicht die beste Chance, einige Produkte deutlich günstiger zu erstehen – darunter natürlich auch zahlreiche Google-Produkte von den Pixel-Smartphones über Nest Smart Speaker bis hin zum neuen Chromecast. Und weil es so schön ist, hat Amazon mitgezogen und ebenfalls sehr viele Produkte reduziert, die für Google-Fans interessant sein können.

Bei Media Markt läuft an diesem Wochenende die Steuersparadies-Aktion, bei der ihr laut Werbeslogan die 16 Prozent Mehrwertsteuer (reel 13,79 Prozent) auf alle Produkte sparen könnt. Das gilt auf das gesamte Sortiment und damit natürlich auch auf die bereits angesprochenen Google-Produkte. Vergleicht dennoch die Preise und schaut euch an, ob eure Schmerzgrenze im Rahmen dieser Aktionen unterschritten ist. Gefühlsmäßig würde ich sagen, dass es auch beim Black Friday und weiteren kommenden Aktionen zumindest für die Google-Produkte nicht sehr viel günstiger wird.

» Steuersparadies-Aktionen bei Media Markt

» Steuersparadies-Aktionen bei Media Markt









Es gibt auch viele Aktionen bei Amazon! Wer die Prime Day-Angebote verpasst hat oder auf die ganz neue Hardware schielt, der kann nun zuschlagen. Der Onlinehändler hat Smart Speaker, Smart Display, die Fire-Tablets sowie die Fire TV-Produkte und einiges mehr reduziert. Schaut einfach mal in die folgenden Tabellen herein und stöbert, ob etwas Passendes für euch dabei ist. Unter der Auflistung findet ihr die Verknüpfung zu unseren Artikeln mit Anleitungen zur Installation der Google-Dienste.

Dazu gibt es noch 5 Euro Rabatt bei Bestellungen ab 25 Euro – das lohnt sich!

Smart Speaker & Smart Displays

» So lässt sich der Google Assistant auf den Echo Smart Speakern installieren









Fire TV

» So lassen sich viele Android-Apps auf Fire TV installieren

Fire Tablets

» So lässt sich der Google Play Store auf den Fire Tablets installieren

