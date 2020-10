Google Lens: Großes Update für die Augen des Google Assistant – Rechenaufgaben lösen, Produkte erkennen & mehr

Gestern Abend hat Google interessante Neuerungen für die Websuche angekündigt und nun ist auch Google Lens an der Reihe. Die Augen des Google Assistant lernen einige neue Tricks und bauen sowohl die Erkennung von Objekten als auch die AR-Darstellung weiter aus. Besonders Schüler und Shopaholics dürfen sich freuen, denn Lens kann ihnen zukünftig sehr viel Arbeit abnehmen.



Google Lens ist ein sehr mächtiges Tool, das zwar an vielen Stellen präsent ist, aber vermutlich aber dennoch nicht ganz so häufig genutzt wird, wie sich die Strategen das vorgestellt haben. Also baut man immer weiter aus und erweitert die Möglichkeiten des Tools. Glaubt man den Angaben im Google-Blog, dann kann Google Lens heute etwa 15 Milliarden Objekte erkennen – vor zwei Jahren waren es nur eine Milliarde.

Jetzt gibt es auch beim Funktionsumfang ein großes Update, das einige Bereiche abdeckt, die bisher schon bekannt gewesen sind: So kann Google Lens nun Mathematik-Aufgaben erkennen und inklusive Lösungsweg darstellen. Zu diesem Zweck hatte Google vor langer Zeit die Hausaufgaben-App Socratic übernommen, die genau dieses Feature geboten hat. Jetzt ist auch Google Lens dazu in der Lage und dürfte so manchem Schüler die Hausaufgaben erleichtern.

Aber auch für das Erkennen von Produkten, dem anschließenden Shopping und der Darstellung von Objekten per Augmented Reality gibt es nun neue Lösungen. Schaut euch dazu einfach die folgenden Animationen und Videos an, in denen die Neuerungen gezeigt werden.









Hilfe bei Hausaufgaben

Shoppen & Produkte erkennen









Produkte mit Augmented Reality darstellen

