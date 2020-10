Ohrwurm? Die Google Websuche kann jetzt auch gesummte Songs erkennen – so funktioniert es (Video)

Diese Situation kennt vermutlich jeder: Ihr hört einen Song oder habt einen Ohrwurm, der euch einfach nicht loslässt, dessen Titel ihr aber nicht kennt. Google nimmt sich diesem Problem nun an und bringt eine neue Summen-Funktion, die ab sofort sowohl in der Google Websuche als auch im Google Assistant zur Verfügung steht. Nach wenigen Sekunden summen kann man dann eine Trefferliste inklusive Wahrscheinlichkeit erwarten.



Sowohl die Google Websuche als auch der Google Assistant besitzen seit vielen Jahren die Möglichkeit, Musik zu erkennen: Einfach das Smartphone an die Musikquelle halten und nach wenigen Sekunden hat man mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit den korrekten Treffer. Doch was ist, wenn man den Song verpasst hat? Der Song im Radio oder Fernsehen ist vorbei, doch die Melodie weiterhin im Kopf. Nun könnte man sich damit behelfen, die noch im Kopf befindlichen Textfragmente in die Websuche einzugeben oder nutzt einfach die neue Summen-Funktion.

Tippt einfach auf dem Smartphone auf das Google-Widget, das Mikrofon-Symbol in der App oder ruft den Google Assistant auf und sagt, “was ist das für ein Song?” oder eine ähnliche Anfrage. Anschließend wird ein Button zum Erkennen von Musik eingeblendet. Tippt auf den Button und schon könnt ihr etwa 10 bis 15 Sekunden lang den Titel summen, der im Kopf geblieben ist. Sollte es Treffer geben, werden diese in einer Liste inklusive einer prozentualen Wahrscheinlichkeit eingeblendet. Damit kann man also auch direkt die eigenen Summ-Qualitäten bewerten lassen 😉









Das neue Feature ist unter iOS nur in englischer Sprache, unter Android in 20 Sprachen – darunter Deutsch – nutzbar. Warum es für das Summen eine sprachliche Einschränkung geben muss, wird wohl Googles Geheimnis bleiben. Probiert das einfach einmal aus und summt demnächst alle eure Ohrwürmer einfach in das Smartphone, um sie relativ treffsicher endlich einem Song und Interpreten zuordnen zu können. Praktischerweise direkt mit Link zu YouTube Music.

Der gesamte Ablauf mag sehr trivial sein, doch die Technologie dahinter ist schon sehr beeindruckend. Viele Menschen tun sich mit summen schwer bzw. es ist gar nicht so leicht, das Summen einer Person einem Song zuzuordnen. Dass das nun von Algorithmen erledigt werden kann, ist somit schon eine kleine Kunst, die ohne Künstliche Intelligenz nicht möglich wäre. Im Google-Blog gibt es mehr Details zur Funktionsweise.

