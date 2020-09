Google Assistant: Neue Möglichkeiten für die Action Blocks – Automatisierung per Homescreen-Widget

Vor einigen Monaten wurde der Google Assistant um die Action Blocks erweitert, mit dem sich viele Aufgaben und Abläufe per Tap auf den Homescreen auslösen lassen. Jetzt erhält dieser praktische Bereich des Assistenten das erste große Update, an dem vor allem die Designer beteiligt waren: Die Widgets können sich nun an den Dark Mode anpassen, optional vibrieren und einiges mehr. Schaut sie euch einmal an.



Mit dem Google Assistant lassen sich viele Aufgaben sehr schnell und einfach per Sprachbefehl auslösen. Wer mehrere wiederkehrende Aufgaben gleichzeitig auslösen möchte, kann dafür die Abläufe oder seit neuestem für eine einzelne Aufgabe auch wieder die Verknüpfungen verwenden. Es muss aber nicht immer der verbale Befehl sein, denn mit den Google Assistant Blocks lassen sich viele Aufgaben auf ein Icon legen, das einfach auf dem Android Homescreen platziert wird und die hinterlegten Aufgaben ausführt.

Die Google Assistant Action Blocks sind ein sehr praktisches Feature, mit dem sich zahlreiche Dinge ganz einfach per Knopfdruck erledigen lassen. Als Nutzer kann man aus einer langen Liste von Aktionen wählen, die ausgeführt bzw. aktiviert oder deaktiviert werden sollen. Angekündigt wurde das bereits im vergangenen Jahr, ausgerollt allerdings erst im Frühjahr 2020. Nun gibt es das erste große Update für diesen Bereich des Assistenten.

In den Einstellungen gibt es nun einen optionalen Dark Mode, der im Assistenten zwar schon seit langer Zeit zur Verfügung stand, aber von diesem Bereich (soweit ich weiß) noch nicht beachtet wurde. Das gilt sowohl für die Einstellungen als auch für die auf dem Homescreen platzierten Widgets, die sich ebenfalls an die System-Einstellungen halten. Außerdem wurde nun soweit an der Darstellung der Widgets geschraubt, dass diese stets vollständig angezeigt werden und auch ohne eingeblendeten Titel auskommen können.

Wer sich nicht ganz sicher ist, ob der Touch angekommen und die Aufgabe ausgelöst worden ist, kann nun eine Vibration aktivieren, die einmalig durchgeführt wird. Ein reines haptisches Feedback, weil in manchen Fällen vielleicht keine Aktion auf dem Smartphone sichtbar ist. Wem das nicht reicht, kann sich diese Aktion auch ansagen lassen.









Neues Design

Vorheriges Design

Hier seht ihr noch einmal einen Vergleich zwischen den beiden App-Versionen, wobei zwar der neue Dark Mode im Vordergrund steht, aber auch viele weitere Anpassungen in den Menüs sowie der Darstellung sichtbar werden: Abgerundetere Ecken, Verwendung von App Bars und einiges mehr. Das Update sollte im Laufe der nächsten Tage bei allen Nutzern ankommen. Vielleicht hat der eine oder andere ja bisher noch nicht von den Action Blocks gehört und möchte sie nun auch am Wochenende einmal ausprobieren 🙂

