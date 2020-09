Android 11: Diese 15 OPPO Smartphone werden das Update auf ColorOS 11 erhalten (offizieller Zeitplan)

Vor wenigen Tagen hat Google die finale Version von Android 11 veröffentlicht und wie üblich noch am selben Tag mit dem Rollout auf die Pixel-Smartphones begonnen. Jetzt ist es wieder an der Zeit, dass sich die großen Smartphone-Hersteller zu Wort melden und verkünden, welche Smartphones das Update auf Android 11 erhalten werden – und vor allem, wann. Jetzt hat Oppo die offizielle Liste für ColorOS 11 veröffentlicht.



Die finale Version von Android 11 ist gerade einmal sechs Tage alt, aber zumindest unter unseren Lesern bereits auf mehr als 10 Prozent aller Smartphones installiert. Mit diesem Wert dürften wir in der Tech-Blase nicht alleine, global betrachtet aber dennoch die absolute Speerspitze sein. Bis Android 11 global auf einen zweitstelligen Prozentwert kommt, ist es noch ein weiter Weg. An Oppo soll das aber offenbar nicht scheitern.

Oppo hat heute nicht nur ColorOS 11 mit einigen Neuerungen präsentiert, sondern gleichzeitig den offiziellen Fahrplan für den Rollout der neuen Betriebssystem-Version bekannt gegeben. ColorOS 11 basiert natürlich auf Android 11 und orientiert sich sehr stark an Googles Version, sodass es nur wenige Anpassungen gibt. Tatsächlich beginnt der Rollout der Beta-Version von ColorOS 11 schon heute und wird im Laufe der nächsten Wochen auf 28 Geräten eintreffen. In Europa ticken die Uhren allerdings etwas anders.

Aufgrund der DSGVO wird es in Westeuropa deutlich länger dauern, denn offenbar sind große Anpassungen notwendig, um hierzulande keine Probleme mit den Datenschützern zu bekommen. Im Detail äußert sich Oppo dazu nicht, beginnt seine Update-Liste aber erst ab Dezember dieses Jahres mit gerade einmal zwei Geräten. Alle weiteren werden in diesem Jahr nicht mehr in den Genuss des eingefärbten ColorOS 11 kommen. Gut möglich, dass das bei vielen weiteren Herstellern nicht anders aussieht.

Im Folgenden findet ihr die von Oppo veröffentlichte Infografik für den westeuropäischen Raum sowie die Liste aller Smartphones, die von Oppo in den folgenden Monaten mit Android 11 versorgt werden. Dabei steht für viele Geräte in unseren Breitengraden aktuell noch kein konkreter Zeitraum fest bzw. Oppo will sich noch nicht festlegen.









Dezember 2020

OPPO Find X2 Pro

OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition

Q1 2021

„Irgendwann“

» Android 11: Alle Informationen und Ankündigungen rund um Googles neues Betriebssystem & weitere Versionen

[XDA Developers]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren