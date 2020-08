Google Home: Google macht das Licht aus – die App zur Smart Home-Steuerung hat endlich einen Dark Mode

Die Google Home App hat sich durch einen stetigen Ausbau des Funktionsumfangs immer weiter zur Smart Home-Zentrale entwickelt, allerdings ließ die App bisher ein Detail vermissen: Einen Dark Mode. Nach einer sehr langen Testphase können die Designer nun endlich Vollzug melden und bringen eine optionale dunkle Oberfläche in die Google Home-App, sodass man nun auch bei der nächtlichen Smart Home-Steuerung nicht mehr geblendet wird.



Viele Google-Apps haben in den letzten zwei Jahren einen Dark Mode erhalten, der sich an den Einstellungen des Betriebssystems orientiert oder dem Nutzer in den App-Optionen die Wahl zwischen der hellen oder dunklen Oberfläche lässt. Bei manchen dauert diese Umsetzung sehr lange, bei anderen ging es wiederum sehr schnell. Die Google Home-App gehört ohne Frage zur ersten Gruppe.

Google Home gehört mittlerweile zur ersten Riege der Google-Apps und sollte eigentlich auch so behandelt werden, doch bisher hatten sich die App-Designer um den Dark Moder herumgemogelt oder einige Testläufe gestartet, die dann doch nicht in einem Rollout geendet hatten. Das hat sich nun geändert, denn mit dem aktuell ausgerollten Update auf die Version 2.27 kommt der Dark Mode nun bei allen Nutzern mit kompatiblem Betriebssystem an.

Die Dark Mode-Oberfläche selbst ist nicht weiter überraschend, denn natürlich setzen die Designer auf das übliche graue Farbschema mit einem sehr dunkelgrauen Hintergrund, leicht helleren Akzenten und einer hellgrauen Schrift. Alle farbigen Flächen bekommen dunkle pastell-ähnliche Farben, sodass diese nicht zu sehr blenden und sich auch nicht so extrem von der grauen Oberfläche hervorheben. Alles, wie man es schon von vielen weiteren Apps kennt.

