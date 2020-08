Corona-Warn-App: Neue Downloadzahlen aus dem Play Store, aktive Nutzung & erneut sinkende Bewertungen

Die für alle deutschen Nutzer verfügbare Corona-Warn-App ist seit knapp zwei Monaten in den App Stores verfügbar und gehört für viele längst zur Grundausstattung auf dem Smartphone. Das hinter der App stehende Robert-Koch-Institut gibt nun wieder interessante Einblicke in die aktive Nutzung der App sowie die Verteilung der Downloadzahlen zwischen dem Apple App Store und Google Play Store. Wir schauen uns alle Details an.



Selten wurde über eine Smartphone-App so sehr diskutiert, wie über die Corona-Warn-App – und das damals noch bevor die erste Codezeile geschrieben wurde. Weil die Argumente sowohl politisch als auch ideologisch aufgeladen sind, kann man sich die ohnehin ergebnislosen Debatten aber auch gleich sparen. Anfänglich tat es der App sicherlich gut, ständig in Schlagzeilen zu sein – doch nach der Sättigung der Menschen sieht das ein bisschen anders aus.

Die Corona-Warn-App wurde Mitte Juni 2020 veröffentlicht und ist nun seit über acht Wochen bzw. gut zwei Monaten in den App Stores verfügbar. Man kann also nach wie vor von einer sehr jungen App sprechen, die jederzeit in die Kategorie Newcomer gepackt werden könnte. Dennoch hat sie bereits viele Millionen Downloads generieren können und ist natürlich auch in den letzten sieben Tagen wieder etwas gewachsen – und überraschenderweise hat die Geschwindigkeit sogar wieder etwas angezogen.

Mit dem letzten aktuellen Stand vom 11. August kommt die Corona-Warn-App auf 16,9 Millionen Downloads und hat somit die Wachstumsraten der Vorwochen überbieten können: Vor genau einer Woche lag die App bei 16,6 Millionen Downloads, in der Woche zuvor bei 16,4 Millionen Downloads und vor drei Wochen bei 16,2 Millionen. Weil die letzten Zahlen nun schon wieder vier Tage alt sind, dürfte die App nun schon die Marke von 17 Millionen Downloads geknackt haben. Mittlerweile dürfte das aber mehr auf Neu-Installationen als auf tatsächlich neu dazu gekommene interessierte Nutzer zurückzuführen sein.

Zwar ist die App wieder aus den negativen Schlagzeilen verschwunden und wird sogar regelmäßig aktualisiert und mit kleinen neuen Features versehen, aber das sorgt naturgemäß nicht für genügend Aufmerksamkeit. Trotz Updates und Verbesserungen empfiehlt es sich übrigens, die App mindestens einmal pro Tag zu öffnen und den Datenabgleich anzustoßen, falls dieser vom aggressiven Akku-Management des Smartphones verhindert wird.









Downloadzahlen

Seit einigen Wochen vermeldet das Robert-Koch-Institut nur die kombinierte Zahl aus den beiden großen App Stores, sondern schlüsselt diese einzeln nach Play Store und App Store auf. Dass man das nicht von Beginn an getan hat, dürfte wohl an der absichtlich nicht zu hohen Transparenz der Zahlen hinter der App liegen – doch mit diesen Zahlen kann man den Skeptikern den Wind aus den Segeln nehmen. Weil das RKI bekanntlich nur die Downloads und die Stores die aktiven Installationen zählen, ergibt das interessante Vergleiche. Es wird sehr interessant werden, wenn die App laut RKI die Marke von zehn Millionen Downloads im Play Store knackt. Das ist die nächste Schallmauer im Google Play Store.

In der vergangenen Woche fand das Wachstum vor allem auf Googles Plattform statt: Android-Nutzer haben die App in den letzten sieben Tagen 200.000 mal heruntergeladen, während es nur 100.000 iOS-Nutzer gewesen sind. Weil das Wachstum in den letzten beiden Wochen gleich verlief, können das natürlich aufgrund der gerundeten Werte auch nur kleine Abstände sein. Beispiel: Apple 149.000 und Google 151.000 – unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Weiterhin ist es sehr interessant, dass die Zahlen relativ gleich aussehen, obwohl die Betriebssystem-Verteilung zwischen Android und iOS in Deutschland bei 70 Prozent zu 30 Prozent liegt.

Rein statistisch sollten die Zahlen im Verhältnis folgendermaßen aussehen: 11,83 Millionen im Play Store und 5,07 im Apple App Store. Stattdessen stehen die Zähler derzeit bei 9 Millionen Downloads im Play Store und 7,9 Millionen Downloads im Apple App Store. Daraus lässt sich nicht wirklich etwas Schlussfolgern, außer das völlig Offensichtliche: Es installieren in Relation mehr iPhone-Nutzer als Android-Nutzer die Corona-Warn-App. Warum? Das kann ich an dieser Stelle leider nicht beantworten.

Aktive Nutzung der App

Mit Stichtag 11. August wurden bereits 1.320 TeleTans generiert. Das bedeutet, dass diese Anzahl an Nutzern davor gewarnt wurden, mit einer Infizierten Person Kontakt gehabt zu haben. Das klingt bei knapp 17 Millionen Nutzern nicht viel, muss aber natürlich etwas weiter gesehen werden. Diese 1.320 Personen haben sich dann vermutlich selbst testen lassen oder in Quarantäne begeben und konnten somit keine weiteren Menschen ab diesem Zeitpunkt anstecken. Das ist allerdings nicht nachvollziehbar und nur der Optimalfall.









App-Bewertungen

Die App ist mit einer sehr hohen Bewertung im Play Store ins Rennen gegangen, doch es ging auch schnell abwärts. Innerhalb von nur zwei Wochen war ein ganzer Stern im Google Play Store verloren und weitere drei Wochen später fiel der nächste Stern. Seitdem die schweren Probleme behoben worden sind, ging es wieder etwas aufwärts, aber in dieser Woche kannten die Bewertungen erneut nur den Weg nach unten. Das mag daran liegen, dass in dieser Woche ein Update verteilt wurde und die Menschen dadurch wieder auf den App-Eintrag im Play Store aufmerksam geworden sind.

Die Bewertungen der letzten Wochen:

Vor 8 Wochen: 4,7 Sterne

Vor 7 Wochen: 4,3 Sterne

Vor 6 Wochen: 3,9 Sterne

Vor 5 Wochen: 3,5 Sterne

Vor 4 Wochen: 3,3 Sterne

Vor 3 Wochen: 3,2 Sterne

Vor 2 Wochen: 3,4 Sterne

Vor 1 Woche: 3,43 Sterne

Heute: 3,36 Sterne

