Android TV: Tausende kostenlose Filme & Serien – neue Gratis-Sender von Nick & TOGGO ab sofort verfügbar

Nutzer von Android TV und Chromecast können auf eine sehr große Auswahl von Streamingdiensten zugreifen, die mit monatlichen Abos eine endlose Flut an Inhalten auf den Fernseher bringen. Für gute Unterhaltung muss man aber nicht immer bezahlen, sondern kann auch auf werbefinanzierte Plattformen setzen: In diesen Tagen sind gleich zwei neue interessante Angebote an den Start gegangen, die Tausende Filme, Serien und TV-Sender für Kinder und Junggebliebene bieten.



Abos bei Streamingdiensten wie Amazon Prime , Netflix oder auch Disney Plus gehören bei vielen Menschen mittlerweile zur Grundausstattung, denn schließlich können immer mehr Menschen ihren gesamten TV-Konsum mit diesen Streamingdiensten decken und benötigen kein klassisches lineares Fernsehprogramm mehr. Wer bei den großen Plattformen nicht fündig wird, kann sich aber auch einmal kostenlose Alternativen ansehen, die viele Perlen bereithalten.

Mit Android TV und Chromecast lassen sich zahlreiche Android-Apps, allen voran natürlich aus dem Streamingbereich, auf den großen Fernseher übertragen und auf diesem nutzen. Für die bekannten Streamingplattformen zahlen die meisten Nutzer durchschnittlich 7 bis 10 Euro pro Monat und haben dann Zugriff auf große Kataloge und häufig exklusive Inhalte. Aber es gibt auch kostenlose Varianten, die sich rein über die klassische Werbung finanzieren, aber nicht nur aus diesem Grund interessant sind.

Werbefinanzierte Videoplattformen funktionieren in den meisten Fällen sehr ähnlich wie YouTube, in dem sie Werbeblöcke VOR, NACH oder manchmal auch MITTEN in den einzelnen Videos anzeigen. Natürlich gibt es darunter auch schwarze Schafe, aber natürlich stellen wir euch hier im Blog nur die Plattformen vor, die ein erträgliches Maß an Werbung besitzen. Wer nicht zahlen möchte, muss eben damit leben. Vor wenigen Tagen gingen gleich zwei neue Plattformen bzw. TV Sender-Sammlungen online, die wir euch kurz vorstellen möchten.

Erst kürzlich haben wir euch die kostenlose TV Kanal-Sammlung Pluto TV sowie die Perlensammlung Oldies but Goldies vorgestellt, die vielleicht ebenfalls sehr interessant sein könnten. Die beiden Neuzugänge der letzten Tage richten sich eher an Kinder, junge Eltern und natürlich die Junggebliebenen, die sehr schnell den Reiz solcher Filme und Serien wieder entdecken können.









Nick bei Pluto TV

Nickelodeon dürfte vielen ein Begriff sein, es ist unter anderem der Heimatsender von Spongebob und vielen weiteren Kultserien aus „unserer“ Kindheit (ich spreche einfach einmal für meine Altersklasse). Spongebob hat es bereits mit einem eigenen Sender zu Pluto TV geschafft und nun legt auch das gesamte Nick-Netzwerk nach und startet gleich drei neue Sender bei Pluto TV, die ab sofort kostenlos zur Verfügung stehen.

Nick Junior Pluto TV

Nick Jr. Pluto TV bietet beste Unterhaltung für die Jüngsten. Hier lernen Zuschauer Tiere und ihre Eigenschaften mit Go, Diego, Go! besser kennen, bekommen erste Einblicke in die chinesische Kultur bei Ni hao, Kai-lan oder lösen Matherätsel mit Team Umizoomi. Außerdem mit dabei: Blue’s Clues – Blau und schlau, Zack & Quack sowie Barnyard – Der tierisch verrückte Bauernhof. Der Channel ist seit dem 3. August verfügbar.

Nick Pluto TV

Nick Pluto TV zeigt die ganze Bandbreite von Nickelodeon: Von aktuellen Hits und Dauerbrennern, wie Teenage Mutant Ninja Turtles, SpongeBob Schwammkopf und Die Abenteuer von Kid Danger, bis hin zu beliebten Cartoon-Klassikern der 90er wie Hey Arnold! oder Rockos modernes Leben. Der Channel ist seit dem 03. August live.

Nick Rewind

Erinnert ihr euch noch? Die Serien mit denen ihr aufgewachsen seid – alle auf einem neuen Channel! Bei Nick Rewind warten Instant Mom, Clarissa, True Jackson, iCarly u.v.m. auf euch. Spult gedanklich noch einmal zu euren Teenie-Jahren zurück und trefft eure Lieblingscharaktere bei Pluto TV wieder. Seit dem 3. August live bei Pluto TV.

Der zweite Neustart ist eine bereits seit längerer Zeit bekannte App, die nun auch für Android TV zur Verfügung steht: TOGGO, die bekannte Marke von SuperRTL. TOGGO bietet über 1.500 Serien aus dem Toggolino-Universum, die kostenlos und werbefinanziert gestreamt werden können. Mit dem neuen Feature „Altersklassen“ lässt sich direkt beim Start der App das Alter des Kindes festlegen, sodass nur passende Inhalte für diese Altersklasse vorgeschlagen und angeboten werden.

Praktisch: Die App merkt sich den aktuellen Fortschritt und kann nach einem Neustart wieder an der gleichen Stelle beginnen, wo zuletzt aufgehört wurde. Es gibt also keine Ausrede mehr, etwas unbedingt zu Ende schauen zu wollen 😉 Zusätzlich steht auch die TOGGO Radio-App zur Verfügung, die Kindern, Jugendlichen und Eltern einen Mix aus moderner Musik und Hörspielen bietet. Schaut und hört einfach einmal rein.

