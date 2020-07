Android TV & Chromecast: Tausende kostenlose Filme, Serien & Sender – Pluto TV bringt viele lineare TV-Sender

Dank der großen Streamingdienste von Amazon Prime Video über Disney+ bis zu Netflix geht den Abonnenten der Nachschub an neuen Filmen und Serien niemals aus. Für gute Unterhaltung muss man aber nicht immer viel Geld ausgeben oder mehrere Abos besitzen, sondern kann sich auch einmal die kostenlosen Alternativen ansehen. Zur Nutzung unter Android TV bzw. auch auf dem Chromecast ist Pluto TV eine sehr interessante Alternative – und das gleich im doppelten Sinne.



Mit einer Handvoll Abos erhält man heute Zugriff auf ein riesiges Archiv an Filmen und Serien, bei denen mit Sicherheit für jeden etwas dabei ist, sodass stets aus dem Vollen geschöpft werden kann. Aber es müssen nicht immer die großen Titel sein, sondern vielleicht möchte man sich auch mal der seichteren Unterhaltung hingeben oder einfach nur eine Alternative zum Fernsehprogramm suchen, das längst mit den Streamingdiensten um die Aufmerksamkeit buhlen muss.

Kürzlich haben wir euch die Filmsammlung Oldies but Goldies vorgestellt, die Tausende Klassiker auf den großen Fernseher zurückbringt – und das vollkommen kostenlos. Heute zeigen wir euch die Plattform Pluto TV die nur sehr grob in eine ähnliche Richtung geht, aber deutlich modernere Inhalte zu bieten hat, die man sich in der Form ohne große Enttäuschung früher oder vielleicht auch heute noch im Fernsehen angesehen hat. Die Plattform steht für alle Android-Plattformen zur Verfügung und kann somit auch direkt unter Android TV installiert werden oder Inhalte per Chromecast auf den Fernseher übertragen.

Pluto TV bietet viele Dutzend TV-Sender, die sich meist einem sehr speziellen Thema widmen und den ganzen Tag Sendungen, Filme, Magazine oder auch Serien zu diesem Thema senden – man könnte es fast als Spartensender bezeichnen. Zwischen diesen Sendern kann wie auf dem Fernseher sehr leicht gewechselt und das jeweilige Live-Programm angesehen werden – es ist quasi das lineare Fernsehen innerhalb einer App. Die allermeisten TV-Sender existieren nur in dieser App und sind ansonsten nicht abrufbar, dennoch gibt es derzeit nur eine überschaubare Auswahl exklusiver Inhalte. Kürzlich gab es sogar einen Katzen-Sender, einen Spongebob-Sender oder in der Nacht ein Slow TV mit Aufnahmen von Städten rund um die Welt.

Wer möchte, kann in einigen Fällen eine laufende Sendung von vorne beginnen oder direkt die nächste Folge beginnen, weitere Sprünge sind allerdings nicht möglich. Zusätzlich gibt es einen On Demand-Bereich, in dem beliebige Filme und Serien auf Abruf gestartet werden können – dieser ist aber nicht ganz so üppig gefüllt wie der Live TV-Bereich.









Alle bei Pluto TV angebotenen Inhalte sind legal und entweder von den Betreibern der App lizenziert oder stammen zum Großteil vom Besitzer selbst. Die App wurde im vergangenen Jahr von Viacom übernommen (unter anderem Paramount und MTV) und bietet dementsprechend viele Inhalte aus deren Katalog an – wie das bereits angesprochene Spongebob. Finanziert wird das Angebot durch Werbung, denn einige Streams können durch Werbung unterbrochen werden. Nach meiner Beobachtung ist das aber nur sehr selten und auch nicht bei allen TV-Sendern der Fall. Ich kann allerdings auch nur für Österreich sprechen, wo die Werbung ganz anders als in Deutschland aussehen kann.

In der App selbst gibt es keine Werbung und es ist auch keine Anmeldung notwendig, sodass ihr direkt nach der Installation loslegen könnt. Über die Qualität der Inhalte kann man geteilter Meinung sein, es handelt sich aber zu einem großen Teil um professionelle Inhalte und keine Amateur-Filme oder Offene Kanäle. Natürlich sind auch viele B-Movies und Serien abseits des Mainstream darunter, aber auch diese haben bekanntlich ihre Fanbase und einen ganz eigenen Charme. Wer etwas Abwechslung neben den großen Namen im Streaming-Bereich benötigt, ist bei Pluto TV vielleicht genau richtig.

