Formel 1: YouTube überträgt den Großen Preis der Eifel 2020 (Nürburgring) erstmals kostenlos im Livestream

Vor einigen Wochen ist die Formel 1-Saison 2020 nach mehrfachen Verschiebungen und Absagen endlich mit einem improvisierten Kalender voller Kompromisse gestartet. Daraus hat sich nun ergeben, dass die Formel 1 Mitte Oktober nach Deutschland zurückkehrt und die Motoren am Nürburgring heulen werden. YouTube hat nun angekündigt, den Großen Preis der Eifel 2020 kostenlos zu übertragen. Ein echtes Novum und vielleicht ein erster Testlauf für ein langfristiges Engagement.



In diesem Jahr gab es bereits einige virtuelle Formel 1-Rennen mit echten Fahrern, die auch auf YouTube zu sehen waren – und nun geht es wieder an die richtigen Rennen. YouTube wird erstmals einen kompletten Formel 1-Grand Prix Live übertragen – und zwar das gesamte Wochenende vom Freitag bis zum Sonntag und vollkommen kostenlos. Passend für „uns“ hat sich YouTube den Grand Prix der Eifel – also die Rückkehr an den Nürburgring ausgesucht.

Die Übertragung wird vom 9. bis zum 11. Oktober 2020 auf dem Formel 1-Kanal bei YouTube stattfinden und in vielen Ländern zu sehen sein. Es könnte ein erster Testlauf dafür sein, die Formel 1 bei YouTube Premium aufzunehmen oder sogar dauerhaft vollständige Rennen kostenlos (mit Werbeeinblendungen) zu streamen. Weil die Formel 1 seit einigen Jahren endlich eine Digital-Strategie hat, sind solche Kooperationen nicht undenkbar.

Bis zum Oktober ist es zwar noch eine Weile, aber als Fan darf man sich schon jetzt freuen und vielleicht auch darauf hoffen, dass YouTube ab dem kommenden für RTL einspringt, das nach knapp 30 Jahren aus der Übertragung aussteigt.

