Corona-Warn-App: Fast 15 Millionen Downloads – aber die Zahlen gehen stark zurück und Bewertungen sinken

Die Corona-Warn-App steht nun schon seit zweieinhalb Wochen zum Download zur Verfügung und konnte ihre Downloadzahlen natürlich auch in dieser Woche wieder steigern – allerdings mit deutlich reduzierter Geschwindigkeit. Mittlerweile steht die App bei fast 15 Millionen Downloads, die allerdings nicht den tatsächlichen Installationen oder Nutzern entsprechen. Wir schauen uns die Zahlen noch einmal etwas genauer an.



Über die Corona-Warn-App wurde im Vorfeld sehr viel diskutiert, rund um die Veröffentlichung natürlich viel geschrieben und auch in Zukunft wird die App für Diskussionen sorgen – was für die Aufmerksamkeit schlussendlich aber nur gut sein kann. Mit Sicherheit kann man sagen, dass die App kaum jemandem kalt lässt: Entweder man installiert sie direkt und empfiehlt sie zugleich allen Freunden und Verwandten oder man lehnt sie kategorisch ab. Das muss natürlich jeder mit sich selbst vereinbaren.

Das Robert-Koch-Institut vermeldet knapp 15 Millionen Downloads für die Corona-Warn-App – und das nach etwa zweieinhalb Wochen. Die App wurde am 16. Juni 2020 veröffentlicht und konnte innerhalb von nur 24 Stunden ganze 6,5 Millionen Downloads generieren. Zur Verdopplung dieser Zahl hat es dann allerdings weitere neun Tage gedauert und mittlerweile steigt die Anzahl der Downloads nur noch sehr langsam an. Auf folgender Grafik, die bereits am Dienstag veröffentlicht wurde, könnt ihr das sehr gut sehen.

Am Dienstag stand die App bei 14,1 Millionen Downloads und am Freitag (gestern) waren es 14,6 Millionen – das Wachstum geht also noch weiter zurück. Dass das Wachstum der Downloadzahlen sehr schnell einbrechen würde, war natürlich abzusehen. Wer aktiv zur Eindämmung der Pandemie beitragen möchte, der wird die App in den ersten Tagen installieren und nicht erst durch Zufall zwei bis drei Wochen später darauf stoßen. In diesem Punkt gibt es also keinen Grund zur Besorgnis, auch wenn sich die Verantwortlichen vermutlich eine höhere Zahl erhofft hatten.

Erst in dieser Woche wurde die App außerdem für viele weitere deutsche Nachbarländer geöffnet, was allerdings keinen erkennbaren Schub gebracht hat. Dass die Zahlen im Play Store noch einmal eine ganz andere Sprach in puncto Downloads sprechen, haben wir bereits in diesem Artikel thematisiert.









Wie viele aktive Nutzer hat die App?

Die große Frage bleibt, wie viele Nutzer die App tatsächlich verwenden bzw. im Hintergrund auf ihrem Smartphone agieren lassen. Zwischen Downloads und Installationen ist ein himmelweiter Unterschied, sodass diese Zahlen sehr interessant wäre. Leider sind die aktiven Nutzer aufgrund des sehr dezentralen Ansatzes (der sehr gut ist, nicht falsch verstehen) aber nicht wirklich messbar. App-Entwickler können die Zahl der Installationen im Play Store sehen, aber wie viele die App tatsächlich freigeschaltet und Bluetooth aktiviert haben, ist nach meinem Kenntnisstand nicht messbar.

Die Bewertungen stürzen ab

Über Downloads vs. Installationen haben wir bereits gesprochen und nun kommt ein weiteres unschönes Signal neben der abflachenden Download-Kurve dazu: Die Bewertungen stürzen immer weiter ab. Kam die in den ersten Tagen auf weit über vier Sterne im Google Play Store, sind es mittlerweile nur noch 3,9 und der rote Balken mit nur einem Stern verlängert sich immer mehr. Es ist anzunehmen, dass diese Nutzer die App vermutlich nicht mehr verwenden bzw. schon vom Smartphone gelöscht haben.

Trotz steigender Downloadzahlen ist es nicht ausgeschlossen, dass die Nutzerzahl zurück geht. Daran dürfte aber wohl auch eine große Kampagne oder die gefürchtete nationale zweite Welle nicht viel ändern.

