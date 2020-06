Google+: Das Soziale Netzwerk wird jetzt endgültig eingestellt & durch G Currents ersetzt – schon wieder

Das vergangene Jahr war für Google-Fans aufgrund zahlreicher Einstellungen eines der bittersten überhaupt, denn auch dem Sozialen Netzwerk Google+ wurde unter scheinheiligen Bedingungen der Stecker gezogen. Als Business-Version ist das Netzwerk bis heute für alle G Suite-Nutzer zugänglich, aber das wird sich schon bald ändern. Google hat nun angekündigt, Google+ zum zweiten Mal einzustellen.



Vor einigen Jahren hat Google das Soziale Netzwerkmit der Brechstange eingeführt, was sich im Nachhinein als Fehler erwiesen hat und dem Ruf des Netzwerks nicht unbedingt helfen konnte. Nachdem man relativ schnell das Interesse verloren hat, wurde Google+ dann im April 2019 endgültig eingestellt, trotz anfänglich großer Proteste der Nutzer. Und nun wird dieses Schicksal ein weiteres Mal über das Netzwerk kommen.

Google+ wurde im April 2019 aufgrund schwerer Sicherheitslücken eingestellt, so zumindest die damalige Begründung. Offenbar war es für Business-Nutzer aber dennoch gut genug und wurde weiterhin als Plattform zum Teilen von Inhalten verwendet. Schon vor einem Jahr erhielt es allerdings interne Konkurrenz von Google Currents, das sehr ähnliche Möglichkeiten besitzt und ebenfalls ein Netzwerk zum Teilen von Inhalten anbietet.

Currents makes it easy to have meaningful discussions by enabling leaders and employees to exchange ideas across the organization and gather valuable feedback and input from others — without flooding inboxes.

Admins can shape the discussion in the organization by creating custom streams to promote specific content to a targeted set of employees or the entire company. Additionally, admins can measure engagement across the platform with metrics to track usage and understand what content is resonating across the organization.