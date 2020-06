Google Play Music: Übertragung aller Daten zu YouTube Music ist endlich möglich – beachtet die Unterschiede!

Die Musikplattform Google Play Music wird eingestellt und durch YouTube Music ersetzt. Das wissen viele Nutzer nun schon seit über zwei Jahren und warten seitdem auf den Vollzug dieser Umstellung. Nachdem es in den letzten zwei Jahren immer wieder Probleme gegeben hat und zuletzt sogar der Datentransfer arg ins Stocken geraten ist, scheint es nun endlich weiterzugehen. Bei vielen Nutzern ist der Umzug aller Daten nun endlich möglich.



Es ist für Google nicht ungewöhnlich, zwei Produkte für den gleichen Zweck im Portfolio zu haben und die Nutzer lange Zeit im unklaren zu lassen, welches der beiden Produkte langfristig überleben wird. Dass die Entscheidung aber schon sehr früh verkündet wird und die Umsetzung dann weit über zwei Jahre in Anspruch nimmt, war aber selbst für Google ein Novum, das noch immer nicht vollständig beendet ist. Nun befinden sich Play Music und YouTube Music aber auf der Zielgeraden.

Google Play Music ist schon ein recht altes Google-Produkt und würde im kommenden Jahr den zehnten Geburtstag feiern, den es aber vermutlich nicht mehr erleben wird. Im Frühjahr 2018 haben die Produktmanager verkündet, dass Google Play Music eingestellt wird und sich das Unternehmen in puncto Musikstreaming vollständig auf die damals noch sehr junge Plattform YouTube Music konzentrieren wird. Weil man die treuen (und zahlenden) Play Music-Nutzer nicht im Regen stehen lassen wollte, wurde ein bequemer Übergang versprochen. Ohne einen Zeitrahmen zu nennen.

Ganze zwei Jahre später ist das Transfer-Tool endlich da und kämpfte, wie sollte es in der Pleiten-Pech-und-Pannen Geschichte der Umstellung auch anders sein, mit großen Problemen. Diese sind nun aber offenbar behoben, denn in diesen Tagen sollte der Umzug inklusive Übertragung aller Daten von Google Play Music zu YouTube Music endlich möglich sein. Sollte dies der Fall sein, werdet ihr beim ersten Aufruf der alten Plattform auf den Beginn der Umzugsmöglichkeit hingewiesen.

Solltet ihr diesen Hinweis nicht erhalten oder weggeklickt haben, lässt es sich auch manuell anstoßen. Ruft dazu einfach das YouTube Music Transfer Tool auf und versucht euer Glück. Entweder seid ihr nur noch wenige Schritte entfernt oder werdet hingehalten, es später erneut zu versuchen.









Solltet ihr das Tool nutzen könnte, geht der Umzug innerhalb weniger Minuten über die Bühne. Selbst Nutzer mit sehr großen Musiksammlungen von mehreren Gigabyte berichten davon, dass die Wartezeit mit wenigen Minuten angemessen war, auch wenn sich Google offiziell mehrere Stunden Wartezeit erbittet. Alles andere wäre auch überraschend, denn Google wird wohl kaum den Umweg über interne Downloads und Uploads gehen, sondern die Daten einfach von einer Datenbank in die andere schieben. Genau das hatte bisher zu großen Problemen geführt und bei einigen Nutzern kann es auch heute noch etwas länger dauern.

Habt ihr den Umzug vollzogen, lässt sich Play Music weiterhin nutzen und bei größeren Änderungen auf der alten Plattform der Transfer erneut anstoßen.

Kein Download mehr möglich

Beachtet bitte die großen Unterschiede zwischen Google Play Music und YouTube Music und vor allem die Tatsache, dass sich hochgeladene Songs bei YouTube Music NICHT mehr herunterladen lassen. Solltet ihr also Play Music möglicherweise als einziges Musik-Backup betreiben und die Originaldateien haben wollen, dann solltet ihr sie jetzt noch herunterladen, so lange es möglich ist. Wie das funktioniert, lest ihr in diesem Artikel.

