Fitbit & Wear OS: Der Google Assistant kommt auf die Fitbit Smartwatches – Alexa bekommt nun Konkurrenz

Google hat den Wearable-Hersteller Fitbit vor einigen Monaten übernommen und möchte die beiden strauchelnden Geschäftsgebiete mit gemeinsamer Kraft endlich zum Erfolg führen. Bisher hat Fitbit noch ohne Googles Einfluss agiert, aber nun steht schon bald das erste Update an, das die Handschrift des neuen Eigentümers trägt: Die Fitbit Smartwatches werden wenig überraschend Unterstützung für den Google Assistant erhalten und sich wohl mittelfristig von Amazons Alexa verabschieden.



Die Übernahme von Fitbit liegt nun schon wieder gut acht Monate zurück, ist aber noch immer nicht vollumfänglich abgeschlossen. Dennoch laufen im Hintergrund natürlich Vorbereitungen für neue Produkte und die Integration in das Google-Ökosystem. Wie sich das gestalten könnte, haben wir schon vor einigen Wochen ausführlich beleuchtet , denn tatsächlich gibt es sehr viele Überschneidungen bei den beiden Unternehmen, denen auch einige Produkte zum Opfer fallen dürften.

Die Fitbit Smartwatches erhalten Unterstützung für den Google Assistant. In einem Teardown der aktuellen Fitbit-App für Android sind nun entsprechende Hinweise auf das gefunden worden, was ohnehin von Beginn an klar gewesen ist. Bisher unterstützen die Smartwatches des Wearable-Herstellers ausgerechnet nur die Amazon-Sprachassistentin Alexa, die damit wohl langfristig von den Geräten fliegen dürfte. Es ist nicht davon auszugehen, dass Google weiterhin beide Sprachassistenten unterstützt – denn unter anderem dreht sich die gerade erst eingereichte Klage gegen Sonos.

Details zur Umsetzung und ein möglicher Zeitplan sind noch nicht bekannt, es dürfte aber nach den ersten Hinweisen in der App wohl nicht z lange dauern, bis der Assistent auch am Handgelenk der zahlreichen Fitbit-Nutzer auftauchen dürfte. Dafür ist nun aber eine interessante Anekdote bekannt geworden, die kaum nachvollziehbar erscheint. Laut einigen Fitbit-Mitarbeitern soll Google noch im vergangenen Jahr nur wenig Interesse daran gezeigt haben, den Google Assistant auf die Fitbit-Smartwatches zu bringen.

Interessant wird es sein, ob Google auch das Betriebssystem Wear OS auf die Fitbit-Smartwatches bringen wird. Alles andere wäre eigentlich eine große Überraschung, aber weil das ein größeres Mammutprojekt ist, wird das wohl noch etwas länger dauern.

