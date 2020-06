Amazon-Aktion: Echo Dot für 9,99 Euro & zwei Monate Amazon Music Unlimited – so nutzt ihr Google Assistant

Günstige Zeiten für alle Menschen mit einem Smart Home oder die, die es noch werden wollen: Aktuell gibt es nicht nur Rabatte auf die Google Smart Speaker, sondern auch Amazon hat noch wenige Tage ein interessantes Angebot, das ihr vielleicht nutzen möchtet. Der kleine Smart Speaker Echo Dot ist nun im Bundle mit zwei Monaten Amazon Music Unlimited für nur 9,99 Euro zu haben. Dieses Angebot gilt vermutlich nur noch wenige Tage. Wer möchte, kann den Smart Speaker auch mit dem Google Assistant aufrüsten.



Wer in einem Smart Home wohnt, dürfte in vielen Fällen auch einen Smart Speaker besitzen, von denen man allein schon aus Komfortgründen nie genug haben kann, um sie in jedem Zimmer verwenden zu können. Bei Google gibt es aktuell Smart Speaker Gratis oder ab 29 Euro und auch Amazon muss natürlich wieder nachlegen und hat ein kleines Paket geschnürt, das sich in vielerlei Hinsicht lohnen kann und einen guten Einstieg bietet.

Bei Amazon gibt es nur noch wenige Tage ein interessantes Bundle, das euch einen Smart Speaker sowie mindestens zwei Monate unbegrenzten Musikgenuss bringt. Meldet ihr euch für zwei Monate Amazon Music Unlimited an, gibt es den Echo Dot Smart Speaker für 9,99 Euro dazu. Effektiv kostet euch dieses Paket also 29,97 Euro. Seid ihr bereits Kunden von Amazon Prime, dann gibt es das gesamte Paket für nur 25,97 Euro. Und da wird es doch schon sehr interessant.

Wer möchte, kann das Amazon Music-Angebot direkt nach dem Abschluss des Vertrags für zwei Monate wieder kündigen und somit nicht Gefahr laufen, ein möglicherweise nicht genutztes Abo zu zahlen. Der Smart Speaker ist nur an die Voraussetzung gebunden, dem Musik-Angebot für mindestens zwei Monate treu zu bleiben. Auf der Aktionsseite habt ihr die Wahl zwischen vier verschiedenen Farben des kleinen Smart Speakers.

Und wer sich mit Alexa nicht anfreunden kann, kann auch den Google Assistant verwenden. Die Informationen zur Anleitung findet ihr im nächsten Absatz.

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)









Amazon-Bedingungen

Das Angebot umfasst den Erwerb eines teilnahmeberechtigten Echo-Geräts mit Verkauf und Versand durch Amazon.de sowie eine 2-monatige Mitgliedschaft für Amazon Music Unlimited Individual Plan zusammen für 29.97 € (Prime-Mitglieder 25.97 €) („das Angebot“). Nur solange der Vorrat reicht.

Das Angebot gilt nur für Neukunden, die noch nie Amazon Music Unlimited genutzt haben.

Nach Ablauf von 2 Monaten verlängert sich die Mitgliedschaft bei Amazon Music Unlimited automatisch um jeweils einen weiteren Monat für 9,99 € (Prime-Mitglieder 7,99 €) und ist dann monatlich kündbar. Solltest Du an einer Verlängerung nach Ablauf der 2 Monate nicht interessiert sein, musst Du Deine Mitgliedschaft rechtzeitig vor Ablauf der Mindestlaufzeit kündigen.

Es gelten die Nutzungsbedingungen von Alexa sowie des Echo-Geräts sowie die Nutzungsbedingungen für Amazon Music. Eine Erstattung des Echo-Geräts ist auf den wertmäßigen Betrag begrenzt, der im Rahmen des Angebots auf das Echo-Gerät entfällt.

Das Angebot gilt nicht für Amazon Music Unlimited für Familien-, Studenten- und Echo/Fire TV- sowie für Jahres-Mitgliedschaften und Anmeldungen über iTunes.

Jeder Kunde kann nur einmal an dieser Aktion teilnehmen. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden.

Der Aktionsgutschein kann nur von volljährigen Personen eingelöst werden.

Das Angebot ist nicht übertragbar und darf nicht weiterverkauft werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Digitale Inhalte und Services sind möglicherweise lokal beschränkt und stehen nur Kunden in Deutschland und Österreich zur Verfügung. Es gelten die weiteren Bedingungen der Amazon Digital Germany GmbH.

Amazon behält sich das Recht vor, das Angebot jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu beenden.

Google Assistant auf den Echo Smart Speakern nutzen

Google Assistant oder Alexa? Das ist nicht nur eine Glaubensfrage, sondern kann je nach Anforderungen auch qualitativ und in puncto Funktionsumfang ein großer Unterschied sein. Über den Umweg eines Alexa Skills lässt sich der Google Assistant auf den Echo Smart Speakern installieren. Das ist, muss man sagen, ein recht aufwendiger Prozess, der aber nur einmalig vorgenommen werden muss und dann auf allen Echo Smart Speakern in der Familie genutzt werden kann.

» So lässt sich der Google Assistant auf den Echo Smart Speakern installieren

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren