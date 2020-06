Android Auto: Neue App für den Google Kalender ist auf dem Weg – Termine abrufen und flexibel verwenden

Mit Android Auto verfolgt Google das Ziel, die wichtigsten Apps und Informationen vom Smartphone auf das Infotainment-Display im Auto zu bringen. Dazu gehören ohne die Frage die Navigation, die Musik sowie diverse Kommunikationsmöglichkeiten – der Kalender dagegen bisher eher weniger. Nun arbeiten die Entwickler an einer neuen Google Kalender-App für Android Auto, die alle anstehenden Termine anzeigen und weitere Möglichkeiten bieten soll.



Die Nutzung von Apps ist ein zweischneidiges Schwert, denn in den meisten Fällen wird nicht der Beifahrer, der ohnehin sein Smartphone in die Hand nehmen kann, sondern der Fahrer die diversen Möglichkeiten verwenden – und das auch noch nicht selten während der Fahrt. Google muss also eine Balance zwischen Informationen und Komfort, aber auch einer möglichst kurzen Ablenkung finden. Ein langer Blick auf den Kalender scheint da eher kontraproduktiv.

Vor wenigen Tagen gab es ein Update für die Android Auto-App, das zwar keine Neuerungen mitgebracht hat, dafür aber einen interessanten Hinweis auf eine neue Google Kalender-App enthielt. Diese wird nach einem Update wohl interaktive Möglichkeiten bieten und überhaupt erst als App eingestuft werden können, denn bisher ist sie das nicht. Tippt ihr jetzt auf das Kalender-Icon auf dem Android Auto Homescreen, öffnet sich nicht etwa ein Kalender, sondern der Assistent liest die anstehenden Termine vor.

Try the new Calendar app to view, navigate to, and call numbers in your events