Google Lens: Verbreitung schreitet weiter voran – die Augen des Google Assistant kommen in die Bildersuche

Die Objekterkennung Google Lens ist seit einigen Jahren fester Bestandteil des Google Assistant und entsprechend weit verbreitet, dürfte aber wohl nicht ganz so häufig verwendet werden wie der Sprachassistent. Das wird durch die in den letzten Wochen immer stärker forcierte Integration in populäre Produkte deutlich und nun ist die Verknüpfung zu den smarten Augen erneut in der Bildersuche für Android aufgetaucht.



Google Lens ist ein sehr praktisches Tool und kann schon heute viele Millionen Objekte und Produkte erkennen, soll bald bei der Lösung von Mathematik-Hausaufgaben helfen, kann Texte sehr schnell erkennen und verarbeiten und vieles mehr. Damit der weitere Ausbau lohnt, der im Hintergrund technische Meisterleistungen erfordert, muss die Zahl der Nutzer aber weiter steigen. Und wie könnte man das besser erreichen, als durch die Integration in häufig verwendete Produkte?

Google Lens ist durch die Anbindung an den Google Assistant an vielen Stellen zu finden und somit im Optimalfall stets nur wenige Schritte entfernt, dennoch wird nach weiteren Möglichkeiten gesucht, die smarten Augen zu verbreiten. Nachdem erst vor wenigen Tagen OnePlus Google Lens integriert hat, macht nun auch Google den nächsten größeren Schritt und entdeckt wohl die Bildersuche als neue sinnvolle Anlaufstelle für alle Nutzer, die ein Bild durch die smarte Erkennung jagen wollen.

Auf den leider recht unscharfen Screenshots seht ihr, dass das Google Lens-Logo nun direkt in der Suchleiste der Bildersuche unter Android integriert ist. Zu sehen ist das Icon bei vielen Nutzern der Beta-Version, sodass man davon ausgehen kann, dass es dort eine neue feste Position erhalten hat. Es ist nicht die erste Integration an dieser Stelle, denn schon bisher ist Google Lens direkt in den Suchergebnissen zu finden und ermöglicht die Auswertung jedes einzelnen Bildes per Knopfdruck.

