Crackables: OnePlus und Google starten ein neues Browserspiel – knifflige Rätsel & 10.000 $ Hauptgewinn

Der Smartphone-Hersteller OnePlus lässt sich immer wieder etwas Neues einfallen und scheint in puncto Humor und Unterhaltung auf einer Wellenlänge mit Google zu sein. Anlässlich der gestrigen Vorstellung des OnePlus 8 hat man nun das vor einiger Zeit gestartete Spiel Crackables gemeinsam mit Google in die zweite Runde geschickt. Bei dem Spiel gilt es, Rätsel zu lösen und am Ende den echten Jackpot von 10.000 Dollar abzuräumen.



Google ist dafür bekannt, immer wieder kleine Späße und Spiele in zahlreichen Produkten zu verstecken – so wie etwa die Spiele und Eastereggs in Google Maps. Aber auch OnePlus steht dem in nichts nach und hat sich nun wieder mit Google zusammengetan, um das damals populäre Crackables-Spiel wieder aufleben zu lassen. Die erste Runde wurde im September 2018 gestartet und hielt damals ein Preisgeld von bis zu 30.000 Dollar bereit.

OnePlus und Google haben nun Crackables 2.0 gestartet, das ab sofort per Smartphone gespielt werden kann. Es muss natürlich kein OnePlus sein. In dem Spiel müssen die Nutzer eine Reihe von kniffligen Rätseln lösen und somit in die nächsten Level aufsteigen. Die einzelnen Level sind durch Pforten miteinander verbunden und werden natürlich von Stufe zu Stufe schwerer. In einigen Rätseln ist es auch notwendig, mit anderen Nutzern zusammenzuarbeiten – vermutlich ähnlich wie beim kniffligen Rätsel zur Google I/O.

Obwohl es sich um ein reines Browerspiel handelt, können die Nutzer einen echten Preis gewinnen. Wer es bis in das letzte Level schafft, kann gegen neun andere Profis antreten und um 10.000 Dollar in Bar kämpfen. Weitere 10.000 Dollar können einem guten Zweck zur Verfügung gestellt werden, das liegt wohl in der Hand des Gewinners. Das Spiel läuft nun erst einmal zwei Wochen und das große Finale soll dann am 7. Mai stattfinden und per Livestream übertragen werden.

