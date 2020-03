OnePlus Snowbot Battle: YouTube zeigt die viertägige Schneeballschlacht Live – so könnt ihr teilnehmen

Die Zeit der großen Events ist vorbei, zumindest in den nächsten Monaten. Der Smartphone-Hersteller OnePlus lädt dennoch ab heute zum großen OnePlus Snowbot Battle, das am ehesten als digital-physisches Event beschrieben werden kann und ab heute 13:00 Uhr Live auf YouTube verfolgt werden kann. Alle OnePlus-Nutzer können an der viertägigen interaktiven Schneeballschlacht teilnehmen und haben die Möglichkeit, eine von vier Schneekanonen zu steuern.



Der Smartphone-Hersteller OnePlus ist bekannt dafür, sich immer wieder etwas Neues einfallen zu lassen, das nicht zwingend etwas mit den Hautprodukten des Unternehmens zu tun haben muss. Vor wenigen Tagen hatte man ein erstes Teaser-Video veröffentlicht, zu dem lediglich angedeutet wurde, dass es sich um ein „Event“ handelt, auf dem aber kein Smartphone oder sonstiges verkaufbares physisches Produkt vorgestellt wird. Das Geheimnis wurde kurz darauf gelüftet und ab heute geht es los.

OnePlus lädt ab heute Mittag bis einschließlich Donnerstag zu einer großen Schneeballschlacht, an der alle Nutzer weltweit teilnehmen kann. Das Event findet in physischer Form in Lappland statt, aber natürlich müsst ihr nicht in den hohen Norden reisen, um einen Schneeball zu werfen – alles was ihr benötigt, ist das Smartphone. OnePlus hat die Snowbots konstruiert, die das Werfen bzw. Schießen der Schneebälle übernehmen und von den registrierten Nutzern gesteuert werden.

In obigem Teaservideo seht ihr einen solchen Snowbot, zumindest als Andeutung. In voller Pracht gibt es die Maschinen wohl erst nach dem Start des Events zu sehen. Die Regeln der Schneeballschlacht sind die gleichen wie bei jeder guten alten Schneeballschlacht auch: Wer die meisten Schneebälle abbekommt, hat verloren. In diesem Fall werden die Maschinen aber eben von den Nutzern weltweit gesteuert – rund um die Uhr und nur per Smartphone.

Und damit es auch wirklich eine der größten Schneeballschlachten der Welt wird, dürfen nicht nur Tausende Nutzer teilnehmen, sondern auch alle per Livestream auf YouTube zuschauen.







OnePlus Snowbots Livestream ab 13:00 Uhr

Einige Fragen und Antworten findet ihr auf der Snowbots-Webseite, einige weitere Details und Informationen werden erst zum Start des Turniers bekannt gegeben – genauso wie ein großes Making-of Video. Hier noch die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wie kann ich spielen?

Öffne diese Seite mit einem Smartphone und logge dich mit einem OnePlus-Konto ein. Wenn du an der Reihe bist, kannst du einen der vier Snowbots steuern.

Wie läuft ein Spiel ab?

Es gibt vier Snowbots, es spielen stets vier Spieler in Zweiergrupppen zugleich. Jeder Spieler hat acht Schuss. Versuche, den Gegenspieler möglichst oft zu treffen und Punkte für dein Team zu sammeln. Jedes Spiel dauert nur wenige Minuten.

Wie funktioniert die Team-Zuweisung?

Vom 9. März bis zum 12. März gibt es eine Warteschlange, die alle zwei Stunden von vorne gestartet wird. Du wirst einige Minuten vorher informiert, bevor du an der Reihe bist. Die Teams werden zufällig zusammengestellt.

