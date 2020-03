Google Fotos: Neues Export-Tool gestartet – so lassen sich alle Facebook-Fotos & Videos zu Google übertragen

Google Fotos ist für viele Nutzer die Standardlösung zum Backup aller Fotos und Videos in der Cloud, aber wohl längst nicht die einzige Plattform. Auch bei Facebook dürften viele Nutzer im Laufe der Zeit sehr viele Fotos abgelegt haben, die vermutlich schon in Vergessenheit geraten sind. Jetzt bietet Facebook im Rahmen des Data Transfer Project erstmals die Möglichkeit an, alle Fotos und Videos direkt zu Google Fotos zu exportieren – und das mit nur sehr wenigen Schritten.



Im Sommer 2018 haben die Onlinegiganten Google, Facebook, Twitter, Microsoft und später Apple die Gründung des Data Transfer Project bekannt gegeben, das es den Nutzern sehr leicht machen soll, Daten zwischen den einzelnen Plattformen zu verschieben. Obwohl Google der Initiator dieses Projekts gewesen ist, ist bisher in diese Richtung noch nicht viel passiert, sodass man fast von einer Luftnummer sprechen kann. Verständlich irgendwie, denn schließlich könnten damit nicht nur neue Nutzer gewonnen, sondern auch Massen verloren werden.





Facebook hat Ende 2019 ein neues Werkzeug vorgestellt, mit dem sich alle Fotos und Videos von den Facebook-Servern sehr leicht auf andere Plattformen exportieren lassen. Als erstes Ziel wird damals wie heute nur Google Fotos angeboten, das natürlich einmalig mit dem Facebook-Konto verbunden werden muss. Der Nutzer hat lediglich die Aufgabe, diesen Transport einzuleiten, während die großen Plattformen den gesamten Prozess im Hintergrund steuern. Die Daten werden auf direktem Wege zwischen den Plattformen getauscht, ohne zuvor den Umweg über den Nutzer zu nehmen, der bisher alles herunterladen und dann wieder hochladen musste.

Das neue Tool soll in Zukunft eine Reihe von Export-Zielen anbieten, im ersten Schritt ist aber nur Google Fotos enthalten – was die Sache für Google-Nutzer natürlich interessant macht. Damit das funktionieren kann, muss Facebook Zugriff auf das Google-Konto erhalten und die Erlaubnis gewährt werden, Fotos zu Google Fotos hochzuladen. Logisch. Habt ihr diese Verbindung einmal hergestellt, muss nur noch zwischen der Übertragung von Fotos ODER Videos entschieden werden und schon kann es losgehen. Die Übertragung aller Medien zugleich wird nicht angeboten.







So lassen sich die Medien übertragen

Ruft einfach diese Seite auf, die euch direkt zu den Einstellungen von Facebook führt. Auf der Seite „Übermitteln einer Kopie deiner Fotos oder Videos“ wählt ihr zuerst das Ziel der Übertragung aus, wobei die Wahl mit nur einem einzigen Eintrag derzeit nicht wirklich schwer fällt. Anschließend wählt ihr noch aus, ob alle Fotos oder Videos übertragen werden und schon ist eure Arbeit für die Übertragung getan.

Beim ersten Mal müsst ihr allerdings Facebook Zugriff auf Google Fotos gewähren, wobei lediglich die Einbahnstraße des Uploads angefordert wird. Facebook erhält also die Erlaubnis, Bilder hochzuladen. Aktuell fragt Facebook nicht nach der Erlaubnis, auf weitere Daten oder Fotos zugreifen zu können. Es ist also tatsächlich nur ein reiner Export und keine neue Datenquelle für das Sozialen Netzwerk. Eine laufende Übertragung kann jederzeit angehalten und somit vollständig gestoppt werden. Weil es aber keinerlei Informationen über den Fortschritt gibt, lässt sich schwer sagen, ob damit alles Rückgängig gemacht oder tatsächlich der aktuelle Prozess gestoppt wird.

