Holi-Fest: Die Google Websuche wird knallbunt – neues Easteregg lässt euch Farbe schmeißen (Screenshots)

In diesen Tagen beginnt rund um die Welt wieder das Holi-Fest, das den meisten Menschen vor allem durch das Werfen von Farbe in die Menschenmenge bekannt sein dürfte. Google begleitet das Holi-Fest schon seit langer Zeit nahezu jährlich mit einem Doodle und hat sich nun auch für die Websuche wieder ein ganz besonderes Easteregg einfallen lassen. Auch in den Suchergebnissen können nun Farbbeutel geworden werden.



Auch wenn in diesen Tagen unzählige Events abgesagt werden, dürfte es rund um die Welt wohl einige Holi-Feste geben. Und wer lieber Abstand hält, der kann nun auch direkt im Browser oder auf dem Smartphone mit Farbe um sich werfen. Dazu gibt es in der Google Websuche ein neues temporäres Easteregg, das ihr einfach durch die Suchanfrage Holi aufrufen könnt. Es erscheint ein Farben-sprühender Elefant (der wohl die indische Herkunft der Tradition symbolisieren soll) sowie im Knowledge Graph drei Schalen voll mit Farbpulver.

Klickt oder tippt einmal auf dieses Farbpulver und schon kann es losgehen. Jede weitere Interaktion mit der Google Websuche wird Farbe in die Suchergebnisse bringen, wobei die Farbe, Form und Intensität variiert. Hat man sich richtig ausgetobt, die die Websuche knallbunt und mit einem Klick oder Touch auf das Wasser-Icon am oberen Rand lässt sich alles wieder reinwaschen und die Suchergebnisse wieder wie gewohnt verwenden.

Auf jeden Fall ein netter Spaß für zwischendurch, der möglicherweise morgen auch mit einem Doodle begleitet wird. Und wer keine Farbbeutel, sondern Schneebälle auf seine Gegner werfen möchte, sollte auf jeden Fall beim großen OnePlus Snowbot Battle hereinschauen.

