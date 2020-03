Google Fotos: Großes Redesign kommt – Navigation wird vollständig umgebaut & die Suchleiste entfernt (Screenshots)

Google Fotos gehört ohne Frage zu den populärsten Google-Produkten und ersetzt auf dem Smartphone für Millionen von Nutzern die klassische Galerie-App. Jetzt müssen sich die Nutzer allerdings auf einige Veränderungen einstellen, denn in puncto Navigation bleibt kein Stein auf dem anderen und die Oberfläche der App wird an einigen Stellen völlig umgebaut. Jetzt gibt es neue Screenshots vom Design, das wohl schon sehr bald ausgerollt wird.



Googles Designer lieben es, Oberflächen ständig umzubauen und neue Bedienkonzepte zu etablieren, die die Nutzer vor Probleme stellen können. Aktuell findet in den ersten Apps der Abschied vom Hamburger-Menü statt, das durch die erst kürzlich in den Standard aufgenommene Rail Navigation ersetzt werden soll. Dass das nicht unbedingt eine gute Idee ist, lässt sich am Google Fotos Redesign sehr gut ablesen.





In den letzten Wochen sind immer wieder Screenshots vom großen Google Fotos Redesign aufgetaucht und nun haben sich weitere Nutzer gemeldet, die in der Android-App eine neue Oberfläche erhalten. Weil sich die Designer nun vom Hamburger-Menü verabschieden, muss die Hauptnavigation am unteren Rand nun vollkommen umgebaut werden. Das fördert nicht unbedingt die Übersicht und macht die bisher selbsterklärende Navigation schwierig.

Am unteren Rand gibt es nach dem Redesign die fünf Tabs Fotos, Suche, Für Dich, Teilen und Bibliothek. In diesen Tabs sowie im Menü für den Kontowechsel am oberen Rand sind nun alle Funktionen untergebracht, die bisher an anderer Stelle oder eben im Hamburger-Menü zu finden waren. Die gravierendste Änderung ist aber vielleicht am oberen Rand zu sehen. Die Suchleiste am oberen Rand ist verschwunden und wurde vollkommen unnötig durch ein Google Fotos-Logo ohne jegliche Funktion ersetzt. Wer suchen möchte, muss nun den Suchen-Button am unteren Rand antippen.







Den Fauxpas mit der fehlenden Suchleiste dürften die Designer vermutlich in den nächsten Monaten wieder beheben – zumindest will ich das sehr stark hoffen. Aber auch die weitere Navigation am unteren Rand ist nun unnötig verwirrend. Die meisten Nutzer haben entweder ihre Fotos im gesamten Stream oder ihre Alben. Die Alben befinden sich nun im Bibliothek-Tab, der außerdem die Verknüpfungen zu den Ordnern auf dem Smartphone, den Favoriten, dem Archiv und dem Papierkorb enthält.

Viele weitere Details und Screenshots zu dem neuen findet ihr in diesem Artikel. Weitere Screenshots vom neuen Suchen-Bereich gibt es in diesem Artikel. Ob und wann dieses Redesign nun abgeschlossen ist und für alle Nutzer ausgerollt wird, ist noch nicht bekannt. Weil es nun aber vermehrt auftaucht, dürfte es nicht mehr zu lange dauern.

Was haltet ihr von dem Redesign? Meiner Meinung nach ist der Abschied vom Hamburger-Menü und die damit verbundene Überfüllung der Navigation unnötig – natürlich genauso wie das Weglassen der Suchleiste. Gerade bei so einer starken Suchfunktion ein schwerer Fehler…

[AndroidPolice]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren