Pixel 4-Smartphones stark reduziert: 200 Euro Rabatt im Google Store & Google Nest Mini Gratis bei Saturn

In wenigen Wochen wird Google die Pixel 4a-Smartphones vorstellen und die vierte Pixel-Generation damit noch einmal auffrischen. Anlässlich dessen geht das Pixel 4 nun in den Aktionsmodus und wird sowohl im Google Store als auch bei den bekannten Elektronikhändlern stark reduziert verkauft. Beide Händler haben vollkommen unterschiedliche Aktionen, sodass für alle Interessen etwas dabei sein sollte. Vielleicht ein guter Zeitpunkt für den Pixel-Kauf.



Die Pixel-Smartphones waren in den letzten Jahren einem sehr starken Preisverfall ausgesetzt, der zum Teil schon wenige Wochen nach dem Verkaufsstart eingesetzt hat – was gerade den Vorbestellern sehr sauer aufgestoßen ist. Bei der vierten Pixel-Generation hat Google daher die Notbremse gezogen und offenbar eine Möglichkeit gefunden, auch den Händlern hohe Rabatte zu untersagen. Zumindest vor und nach Weihnachten waren kaum nennenswerte Rabatte zu bekommen. Das hat sich jetzt geändert.

Die Pixel 4-Smartphones sind nun gut vier Monate auf dem Markt und es ist vollkommen unklar, ob sich die Preis-Strategie dieser Generation ausgezahlt hat oder nicht – Google spricht leider nicht über Verkaufszahlen. Schon in wenigen Wochen stehen die Pixel 4a-Smartphones auf dem Programm, die vermutlich sehr ähnliche Leistungen zu einem deutlich geringeren Preis bieten werden. Kein Wunder also, dass nun auch Google langsam mit dem Preis heruntergeht und einige Aktionen starten.

Im Google Store lassen sich aktuell bis zu 200 Euro beim Kauf eines Pixel 4-Smartphones sparen. 194 Euro beim Kauf eines Pixel 4 und 200 Euro beim Kauf eines Pixel 4 XL, völlig unabhängig vom gewählten Speicher oder der Farbe. Ein starker Rabatt, der weit über 25 Prozent entspricht. Es geht aber noch sehr viel mehr – dafür müssen wir nur einen Blick zum Händler Saturn werfen, der vor wenigen die große Geschenke für alle!-Aktion gestartet hat.

Bei Saturn gibt es das Pixel 4 für 529 Euro und zusätzlich einen Google Nest Mini Smart Speaker im Wert von 42,99 Euro oben drauf. Je nach kalkuliertem UVP lassen sich bei Saturn zwischen 60 und 70 Euro mehr einsparen. Und wer eher die a-Serie bevorzugt, erhält das Pixel 3a für 315 Euro ebenfalls mit einem Gratis Google Nest Mini Speaker.







Sparfüchse werden also eher bei Saturn statt im Google Store kaufen, was sich auch in der Vergangenheit schon als bessere Alternative erwiesen hat. Solltet ihr allerdings das Pixel 4 (XL) mit 128 GB Speicherplatz benötigen, wird euch der Weg wieder in den Google Store führen, denn die große Variante ist aktuell nur dort erhältlich. Ob ihr nun also mehr Geld sparen und einen kostenlosen Smart Speaker erhalten oder sehr viel Speicherplatz haben möchtet, muss dann jeder für sich selbst entscheiden.

