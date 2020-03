Coronavirus: Google Cloud kommt zum Stillstand – Cloud Next 2020 abgesagt & Google I/O wackelt erneut

Durch das Coronavirus sind weltweit praktisch alle größeren Veranstaltungen abgesagt und hinter jedem kommenden Event steht ein sehr großes Fragezeichen. Google hatte die Cloud Next-Konferenz für das Jahr 2020 bereits vor zwei Wochen auf ein rein digitales Event umgestellt und nun wird auch dieses vorerst vollständig abgesagt. Damit dürfte dann wohl auch die geplante Google I/O nicht mehr zu halten sein.



Das Coronavirus hat die Welt fest im Griff und niemand kann derzeit zuverlässige Aussagen darüber treffen, wie lange das noch so bleiben wird. In diesen außergewöhnlichen Zeiten, in denen ich einfach mal den Begriff „Neuland“ noch einmal in anderer Bedeutung heraufholen würde, kann auch an allen Gewohnheiten und Selbstverständlichkeiten nicht mehr festgehalten werden. Und auch die Tech-Welt kommt nun zum Teil zum erliegen.

Die nächsten Wochen und Monaten sind keine Zeiten für Events, ganz egal in welcher Form. Auch die Tech-Welt hat in den letzten Wochen alle großen Konferenzen abgesagt oder will sie zumindest ohne Publikum stattfinden lassen. Als sich die Ausmaße des Coronavirus gerade erst abzeichneten hat Google der Cloud Next 2020-Konferenz den Stecker gezogen und diese auf ein rein digitales Event umgestellt. Doch auch dieser Plan ist aufgrund der weiteren Ausbreitung und sehr strenger Regularien nun nicht mehr zu halten.

Google Cloud has decided to postpone Google Cloud Next ‘20: Digital Connect out of concern for the health and safety of our customers, partners, employees and local communities, and based on recent decisions made by the federal and local governments regarding the coronavirus (COVID-19).

Right now, the most important thing we can do is focus our attention on supporting our customers, partners, and each other.

Please know that we are fully committed to bringing Google Cloud Next ‘20: Digital Connect to life, but will hold the event when the timing is right.