Valentinstag-Aktion im Google Store: 100 Rabatt auf die Pixel 4-Smartphones & 70 Euro Rabatt auf Pixel 3a

Morgen ist Valentinstag – der Tag der Liebe. Auch der Google Store möchte den Nutzern anlässlich dessen wieder etwas Gutes tun und hat schon vor einigen Tagen einige Aktionen rund um die Pixel-Smartphones gestartet. Noch bis einschließlich morgen erhaltet ihr 100 Rabatt beim Kauf eines Pixel 4-Smartphones sowie 70 Euro Rabatt beim Kauf eines Pixel 3a-Smartphones. Angesichts der Aktionsflaute vielleicht ein gutes Angebot.



Die Pixel-Smartphones haben in den ersten drei Jahren schon wenige Wochen nach dem Verkaufsstart mit einem starken Preisverfall zu kämpfen gehabt, was für die interessierten Käufer zwar vorteilhaft ist, aber vor allem die frühen Käufer und Vorbesteller ärgert. Bei den Pixel 4-Smartphones war das etwas anders, denn offenbar hat Google auch für die Händler die Daumenschrauben angezogen, sodass sie im Weihnachtsgeschäft zwar rabattiert, aber nicht verramscht wurden.





Anlässlich des morgigen Valentinstag bietet Google wieder einige Rabatte im Google Store an, die für Pixel-Käufer interessant sein könnten. Zwar sind die Aktionen längst nicht so attraktiv wie im vergangenen Jahr, aber das hat – wie oben bereits erwähnt – auch seine Gründe. Dennoch sind in diesem Jahr bis zu 100 Euro Ersparnis beim Kauf eines Pixel 4-Smartphones drin und beim Pixel 3a lassen sich immerhin noch 70 Euro sparen.

Die Aktion läuft bereits seit dem 31. Januar, wurde allerdings kaum kommuniziert und durfte dementsprechend auch noch nicht so viele Kunden erreicht haben. Das Angebot gilt noch bis zum morgigen Valentinstag um 23:59, ihr habt also noch einige Stunden Zeit um euch für ein Pixel-Smartphone zu entscheiden. Besonders Bedingungen gibt es für die beiden Aktionen nicht, aber dennoch binde ich hier natürlich der Vollständigkeit Halber das Kleingedruckte mit ein.

Und wer noch kein passendes Valentinstags-Geschenk gefunden hat, sollte vielleicht mal bei Google Fotos vorbeischauen und kann dort ein sehr schönes personalisiertes Video zum Valentinstag erstellen.







