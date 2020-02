Google Fotos: So könnt ihr sehr leicht ein persönliches Video-Geschenk zum Valentinstag erstellen 💖

Morgen ist Valentinstag und damit auch einer der größten Feiertage für die Blumen- und Pralinen-Industrie. Aber es müssen ja nicht immer die beliebten Standardgeschenke sein, die man im Supermarkt noch schnell mitgenommen hat. Mit Google Fotos lässt sich mit nur wenigen Schritten ein ganz persönliches Geschenk in Form eines kurzen Filmes erstellen, in dem man sich selbst und den eigenen Schatz verewigen lassen kann. Das Ganze ist natürlich kostenlos und in wenigen Minuten umgesetzt.



Wer auch unter dem Jahr ab und an ein nettes Geschenk macht oder ein paar liebe Worte fallen lässt, muss sich am Valentinstag nicht unbedingt den Stress machen, alles in den vergangenen 365 Tagen verpasste nachzuholen. Aber wie wäre es denn zusätzlich zu einem kleinen Geschenk mit einem persönlichen Video als Rückblick auf die vergangene gemeinsame Zeit? Mit Google Fotos lässt sich solch ein Film mit nur wenigen Klicks erstellen und anschließend anpassen.





Google Fotos besitzt schon seit langer Zeit eine Funktion zum Erstellen von personalisierten Filmen aus allen im Cloudspeicher abgelegten Fotos und Videos. Mit diesem Feature lassen sich aus einer kleinen Liste von Themen bestimmte Grundstimmungen auswählen, zu denen ein Film erstellt werden soll. Zum Valentinstag gibt es je nach aktuellem Beziehungsstatus gleich zwei Vorlagen, aus denen man sich den personalisierten Film über die schönsten Erinnerungen von zwei Menschen erstellen lassen kann. Und das funktioniert sehr leicht.

So erstellt ihr euren persönlichen Valentinstags-Film

Die Gesichtserkennung muss freigeschaltet sein (siehe unten) Öffnet Google Fotos im Browser oder auf dem Smartphone Jetzt in den Für mich-Tab wechseln Wählt dort nun das Erstellen eines neuen Filmes aus Alternativ könnt ihr auf dem Desktop auch diesen Link verwenden Aus der Liste der möglichen Filme wählt ihr jetzt einfach „Film zum Valentinstag“ oder „Love Story“ aus Anschließend öffnet sich eine Liste aller auf den Fotos in der Datenbank erkannten Personen Dort jetzt einfach die beiden Personen für den Film auswählen Fertig

Der Google Fotos -Assistant wird nun innerhalb der nächsten Minuten die gesamte Foto-Datenbank durchstöbern und die schönsten gemeinsamen Fotos dieser beiden Personen heraussuchen und zu einem kurzen Film von etwa einer Minute Länge zusammenfügen. Der Film wird nicht nur aus einer kleinen animierten Slideshow bestehen, die übrigens auch Videos enthalten kann, sondern auch mit einer schönen passenden Musik unterlegt.







Ist der Film dann fertig, müsst ihr ihn aber nicht bei dem aktuellen Stand belassen. In der Fotos -App auf dem Smartphone lässt sich die Auswahl der Bilder sowie die verwendete Musik noch bearbeiten und verändern – sodass auch wirklich die besten Fotos enthalten sind bzw. unpassende entfernt werden können. Außerdem hat es dann auch wirklich etwas ganz persönliches 😉 Im Allgemeinen erstellt der Assistant aber sehr schöne Videos.

Ein kleiner Tipp noch: Startet diesen Assistenten ruhig mehrmals, denn er kommt tatsächlich immer wieder zu anderen Ergebnissen und erstellt ganz unterschiedliche Videos. Von denen kann man sich dann gut inspirieren lassen und die besten Bilder für den eigenen anpassten Film heraussuchen. Anschließend kann das Video dann direkt geteilt oder heruntergeladen werden.

P.S. Ein solcher Film lässt sich übrigens auch für den Muttertag erstellen. Offiziell wird er erst zwar erst in einigen Monaten zelebriert, aber auch die Mama freut sich doch immer wieder über ein persönliches Grußvideo 🙂

Ab sofort könnt ihr übrigens auch mit Googles Gboard-App noch mehr Herzen in die Konversation bringen.





