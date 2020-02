Google Fotos: So lassen sich personalisierte Filme als schönes Geschenk zu vielen Anlässen erstellen

Mit Google Fotos erhält jeder Nutzer rein theoretisch unbegrenzten Speicherplatz zur Sicherung aller Fotos und Videos in der Cloud. Damit die Fotos aber nicht nur ungenutzt auf den Servern liegen, bietet Google Fotos unter anderem die Möglichkeit an, aus den Bildern einen personalisierten Film zu erstellen. Diese eignen sich hervorragend als digitales Geschenk und sind dank zahlreicher Assistenten sehr schnell und einfach erstellt.



Google Fotos verfügt schon seit dem Start der Plattform über eine sehr starke Gesichtserkennung, die lange Zeit in Deutschland nicht angeboten wurde, aber seit dem vergangenen Jahr für alle Nutzer freigeschaltet ist. Diese Gruppierung von Gesichtern und Personen ermöglicht einige zusätzliche Funktionen wie etwa die Suche nach einzelnen Personen oder auch das Erstellen von Filme basierend auf einer oder mehrere Personen.





Wer Google Fotos regelmäßig mit neuen Fotos und Videos füttert, dürfte schon häufig Bekanntschaft mit den integrierten Assistenten gemacht haben. Diese bieten auf Basis aller in der Cloud gespeicherten Bilder immer wieder Collagen, künstlerisch aufbereitete Fotos, Panoramen aber in einigen Fällen auch Filme an. Es sind also nicht nur generische Kunstwerke darunter, sondern immer wieder auch Rückblicke für bestimmte Personen – vorzugsweise Kinder.

Wer schon einmal einen „Sie wachsen so schnell heran“-Film für das eigene Kind bekommen hat, der weiß, wie perfekt (man muss es wirklich sagen) die Algorithmen von Google Fotos arbeiten und welch emotionale Werke dabei herauskommen können. Ihr müsst aber nicht warten bis Google Fotos solche Filme erstellt, sondern könnt diese auch in wenigen Schritt selbst erstellen bzw. anfordern. Dazu stehen zehn Assistenten bereit, die nur sehr wenige Informationen benötigen, um die Erinnerungen zum Leben zu erwecken.

Alle Filme werden innerhalb weniger Minuten erstellt und stehen anschließend dauerhaft im Assistenten-Bereich „Für Mich“ zur Verfügung, bis ihr sie löscht oder direkt in eurer Fotodatenbank speichert. Natürlich lassen sich die Filme auch herunterladen, teilen oder wenn notwendig auch bearbeiten.







Google Fotos hält zehn Assistenten bereit, die ihr einfach über das „Erstellen“-Menü unter dem Punkt „Film“ erreicht oder auch mit diesem Direktlink aufrufen könnt. Anschließend seht ihr die obige Auswahl und sucht das für euch passende Thema heraus. Sollte nichts Passendes dabei sein, wählt am besten die lächelnden Gesichter, denn damit lässt sich ein relativ neutraler Film erstellen, der auf eine oder mehrere Personen zugeschnitten ist.

Die einzelnen Filme unterscheiden sich grundsätzlich nur in der Hintergrundmusik sowie an der Auswahl der Motive. Normalerweise haben die Filme, je nach Anzahl der verfügbaren Fotos, eine Länge von etwa einer Minute, sind mit unterschiedlichen sehr schönen Tonspuren unterlegt und zeigen die Fotos und teilweise auch Videos als Slideshow mit einigen netten Übergangseffekten. Die Ergebnisse sind auf jeden Fall sehenswert und ich darf mich an dieser Stelle als großer Fan der Videos outen, weswegen ich sie an dieser Stelle auch schon mehrmals vorgestellt habe. Und es steht ja schon wieder der Valentinstag vor der Tür 😉

Folgende Videomotive stehen zur Auswahl

Sie wachsen so schnell heran: Ein Kind direkt aufwachsen sehen

Ein Kind direkt aufwachsen sehen Miezi-Film: Im Internet gibt es zu wenig Katzenvideos

Im Internet gibt es zu wenig Katzenvideos Hundi-Film: Ein Film, der dem besten Freund des Menschen gewidmet ist

Ein Film, der dem besten Freund des Menschen gewidmet ist In liebevoller Erinnerung: Blicke auf das Leben einer verstorbenen Person zurück

Blicke auf das Leben einer verstorbenen Person zurück Selfie-Film: Endlich kannst du etwas Sinnvolles mit deinen ganzen Selfies machen!

Endlich kannst du etwas Sinnvolles mit deinen ganzen Selfies machen! Ein Jahr voller lächelnder Gesichter: Feiere die guten Zeiten

Feiere die guten Zeiten Muttertagsfilm: Der perfekte Film für alle Mütter

Der perfekte Film für alle Mütter Vatertagsfilm: Der perfekte Film für alle Väter

Der perfekte Film für alle Väter Film zum Valentinstag: Erstelle einen Film für deinen Schatz

Erstelle einen Film für deinen Schatz Love Story: Ein Film für ein verliebtes Pärchen

Wie ihr seht, gibt es für viele Anlässe ein passendes Video. Vom Aufwachsen des Kindes, über Filme für Mama und Papa bis hin zum Rückblick auf das Leben von verstorbenen Personen. Vieles davon kann sehr emotional sein und muss auch nicht immer geteilt werden, es bietet aber eine sehr schöne Reise durch das (auf Fotos festgehaltene) Leben der Personen.

Habt ihr euch für ein Thema entschieden, müsst ihr nur die passenden Personen oder Tiere auswählen und das war dann schon alles. Je nach Thema genügt eine Person, manchmal müssen es zwei oder mehr sein. Für die Mutter- und Vatertags-Filme muss der Elternteil sowie die Kinder jeweils separat ausgewählt werden, damit Google Fotos entsprechend passende Bilder heraussuchen kann.







Die Auswahl der Bilder und Videos erfolgt vollautomatisch und setzt die üblichen Google Fotos-Qualitätsansprüche voraus. Es werden also je nach Thema nur „schöne“ Momente dabei sein und auch nur Fotos in ausreichender Qualität verwendet. Teilweise passen die Bilder zur Musik, in den meisten Fällen ist es aber einfach nur eine zufällig wirkende Anordnung der ausgewählten Bilder. Für die Kinderfilme „Sie wachsen so schnell heran“ wird aber natürlich die chronologische Reihenfolge gewählt, um das Kind tatsächlich im Schnelldurchlauf aufwachsen zu sehen.

Seid ihr mit dem Ergebnis des Filmes nicht zufrieden, dann startet den Assistenten einfach noch einmal von vorne oder schickt ihn von Anfang an gleich mehrfach auf die Reise durch eure Fotodatenbank. In irgendeiner Form spielt nämlich auch der Zufall eine Rolle, denn ihr werdet (wenn es viele Fotos gibt) nie zwei Mal das gleiche Video erhalten, sondern immer wieder neue Bilder und Kreationen sehen.

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren