Smart Home Aktionen: Google Home Mini für 13,90 Euro bei Saturn & Media Markt + Aktionen zur Google-Woche

Die Entwicklerkonferenz Google I/O ist wahrscheinlich kurz vor der Absage, aber dennoch darf man in diesem Jahr wohl endlich mit einer ganzen Reihe neuer Smart Home-Hardware rechnen. Wahrscheinlich wissen die großen Elektronikhändler in diesem Punkt schon etwas mehr und hauen nun im Rahmen einer Google-Woche die älteren Generationen raus – und wir können sehr viel Geld sparen: Saturn hat nun eine eigene Google-Woche gestartet und verkauft den Google Home Mini-Smart Speaker für knapp 14 Euro. Auch Media Markt ist bei den Preisen mit dabei.



Aktuell sieht es für Google auf dem Smart Home-Markt nicht ganz so rosig aus, denn das eigene Produkt-Portfolio wirkt trotz neuer Vorstellungen im vergangenen Jahr doch recht veraltet. Verstärkt wird das durch die enorme Konkurrenz von Amazon, denn die Echo Smart Home-Geräte gibt es gefühlt in allen Größen, Formen, Farben und auch Preisklassen. Es wird also Zeit, dass Google kräftig nachlegt und zumindest in puncto Auswahl etwas aufstockt.





Die großen Elektronikhändler Saturn und Media Markt haben nun einige Aktionen rund um Google Smart Home-Produkte gestartet, die beim roten Händler direkt und beim planetaren sogar im Rahmen einer Google-Woche reduziert sind, die gleichzeitig noch einige Chromebooks umfasst. Bei beiden Händlern gibt es einen Aktionspreis und nach dem Ablegen des Artikels im Warenkorb noch einmal einen Direktabzug. Wundert euch also im ersten Moment nicht, wenn der Preis nicht dem entspricht, was ihr erwartet habt. Überprüft das vor dem Bezahlvorgang. Die Aktionen gelten noch bis Sonntag um 23:59:59.

Die Aktionen der Google-Woche

Bitte beachten: Es handelt sich beim Google Home Mini zwar rein preislich um ein sehr gutes Angebot, aber eben auch um ein Auslaufmodell. Der Nachfolger Nest Mini ist seit Oktober 2019 auf dem Markt, wird aber zu deutlich höheren Preisen verkauft. Der Funktionsumfang ist in etwa gleich, dennoch solltet ihr das natürlich beachten. Der große Google Home Smart Speaker geht sogar schon in sein viertes Jahr.

