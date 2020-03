Geschenke für alle! Google Nest Mini Smart Speaker Gratis beim Kauf eines Pixel 4 oder Pixel 3a (Saturn)

Ostern rückt näher und so langem fahren auch die Elektronikhändler wieder ihre Aktionswochen hoch. Bei Saturn und Media Markt läuft noch bis heute Abend die Google-Woche mit starken Smart Home-Aktionen und gleichzeitig wurde nun schon die nächste Runde gestartet. Wer sich innerhalb der nächsten zwei Wochen für ein aktuelles Pixel-Smartphone entscheidet, erhält einen Google Nest Mini Smart Speaker Gratis dazu. Kann sich durchaus lohnen.



Wenn sie nicht ausfällt, wird Google in wenigen Wochen auf der Google I/O 2020 die neuen Pixel 4a-Smartphones vorstellen und auch die Pixel 5 sind vielleicht gar nicht mehr so weit entfernt wie wir es ursprünglich gedacht hätten. Wer sich dennoch für ein 2019er-Smartphone aus dem Hause Google begeistern kann, erhält von Saturn nun einen kleinen Smart Speaker kostenlos dazu.

Saturn hat nun die Geschenke für alle! Aktionswochen gestartet. Im Rahmen dieser 16-tägigen Aktion erhalten Käufer für jedes Aktionsprodukt ein weiteres dazu geschenkt – und das in allen Bereichen. Es sind einige interessante Kombinationen dabei, die auch tatsächlich sinnvoll sind und die ihr vielleicht ohnehin im Paket kaufen wolltet, schaut also mal herein. Für Google-Fans gibt es ein Paket aus den Pixel-Smartphones und aktuellen Smart Speaker.

Legt ihr in diesen Tagen ein Pixel 3a oder ein Pixel 4 in den Warenkorb, erhaltet ihr einen aktuellen Google Nest Mini Smart Speaker im Wert von 42,99 Euro kostenlos dazu. Gerade beim Pixel 3a eine lohnende Aktion, die den Preis des Smartphones rein Milchmädchen-rechnerisch weit unter 300 Euro drückt.

» Pixel 3a + Google Nest Mini für 315 Euro

» Pixel 4 + Google Nest Mini für 529 Euro

» Geschenke für alle!

