Pixel Repair Tool: Google ermöglicht Update-Installation nun auch direkt über den Browser – nicht für alle Nutzer

Google veröffentlicht jeden Monat ein neuesAndroid-Sicherheitsupdate, das in den folgenden Stunden und Tagen auf allen Pixel-Smartphones zum Download angeboten wird. Für einige Nutzer ist diese kurze Wartezeit allerdings zu lang, sodass sie das Abenteuer Sideloading auf sich nehmen und das Update manuell installieren. Google hat nun auch diesen Prozess vereinfacht und bietet dafür das Pixel Repair Tool an. Leider noch nicht für alle Nutzer.



Android ist ein sehr flexibles Betriebssystem, das durch seine offene Architektur sehr viele Eingriffe ermöglicht und sowohl für die weniger erfahrenen Nutzer als auch für Tech-Nerds alle Möglichkeiten bietet. Und so kann man entweder auf Betriebssystem- oder Sicherheitsupdates warten und auf einen automatischen Rollout hoffen oder auch selbst Hand anlegen und Updates oder gleich das ganze Image herunterladen und selbst installieren.





Google bietet für die hauseigenen Pixel-Smartphones sowohl Factory Images als auch OTA-Updates zum Download an, die von einigen Nutzern dazu verwendet werden, das Smartphone noch vor dem automatisch angebotenen Update auf den neuesten Stand zu bringen. Aber auch bei fehlgeschlagenen Updates können diese Dateien sehr hilfreich sein, um das möglicherweise zerschossene Betriebssysteme wiederherzustellen. Dafür wird allerdings die Kommandozeile und etwas Einblick in die Materie benötigt. Mit dem neuen Pixel Repair Tool ist das nicht mehr notwendig.

Mit dem Pixel Repair Tool haben Pixel-Nutzer in einigen Ländern nun die Möglichkeit, ihr Smartphone direkt über den Browser zu aktualisieren oder auch das Betriebssystem auf diesem Wege zu aktualisieren. Die Web-App setzt auf das gleiche Konzept wie das neue Android Flash Tool und benötigt nur sehr wenige Vorarbeiten. Ein Assistent leitet vom Anfang bis zum Ende durch die Installation und ist tatsächlich so gestaltet, dass es auch ein weniger versierter Nutzer leicht verstehen kann. Leider steht das Tool aktuell noch nicht in Deutschland zur Verfügung.







Die Web-App macht die Installation sehr leicht, denn der Assistent fragt nacheinander die wichtigen Informationen ab und erklärt sehr genau, welche Schritte am Smartphone ausgeführt werden müssen. Hier einmal ganz im Groben: Zuerst wird der Netzbetreiber ausgewählt (aufgrund des Brandings), dann muss das Smartphone in den Rettungsmodus versetzt werden und anschließend kann es nach der Auswahl des gewünschten Updates auch schon losgehen.

Das Smartphone muss während der gesamten Zeit per USB-Kabel mit einem Computer (egal ob Windows, Mac, Linux oder Chrome OS) verbunden sein und darf natürlich nicht abgezogen werden – denn ansonsten könnte es sich an der falschen Stelle in einen teuren Ziegelstein verwandeln. Die Web-App lädt im Hintergrund die Daten herunter, überträgt sie auf das Smartphone und sorgt für die Installation des Images bzw. OTA-Updates.

Grundsätzlich ist das Tool aufgrund der Bezeichnung zur Reparatur fehlerhafter Android-Installationen konzipiert und dürfte wohl vor allem vom Pixel-Support verwendet werden, kann aber auch für die schnelle Installation neuer Updates genutzt werden. Ob und wann es in Deutschland startet, ist noch nicht bekannt.

