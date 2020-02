Google One: So können zahlende Abonnenten viel Geld sparen – bis zu 40 Prozent Rabatt auf Hotelbuchungen

Google hat im Laufe der Jahre viele Angebote rund um das Thema Reisen aufgebaut, die seit dem vergangenen Jahr im neuen Portal Google Reisen gebündelt werden. Eine Reise über Google zu buchen kann sich tatsächlich sehr lohnen, denn als Nutzer erhält man nicht nur eine Meta-Suchmaschine, sondern kann auch von hohen Rabatten profitieren: Gooogle One-Nutzer können bis zu 40 Prozent auf eine Hotelbuchung sparen – wir zeigen euch, wie das funktioniert.



Die Urlaubsplanung beginnt bei vielen Menschen mit einer Google Websuche, die praktischerweise (und für Google lukrativerweise) eine direkte Verknüpfung zu den Reise-Angeboten enthält und sowohl die Flugsuche als auch die Hotelsuche integriert hat. Für Google ist das ein extrem lohnendes Geschäft, denn schon vor einigen Jahren wurde bekannt, dass das Unternehmen allein über die Reisevermittlung mehr als zwei Milliarden Dollar pro Jahr verdient. Heute dürfte es sehr viel mehr sein, sodass man den Nutzern einige Rabatte gewähren kann.





Google One bietet den zahlenden Nutzern immer wieder einige Vorteile und ist tatsächlich fernab der eigentlichen Kernkompetenz auch in der Reisevermittlung aktiv. Als aktiver Google One-Nutzer kann man von speziellen Rabatten profitieren, die allerdings nicht ganz so leicht zu finden sind und in den Suchergebnissen standardmäßig auch nicht separat hervorgehoben werden. Dazu benötigt es einen weiteren Suchfilter.

Laut der Vorteil-Seite von Google One lassen sich bis zu 40 Prozent Rabatt auf Hotelbuchungen herausschlagen und tatsächlich hat sich in meinen zahlreichen Suchanfragen gezeigt, dass die Rabatte recht hoch liegen. 40 Prozent sind die oberste Grenze, aber im Durchschnitt bekommt man eigentlich immer 20 bis 30 Prozent und wird nicht mit kaum erwähnenswerten Kleinstrabatten abgespeist – durchaus attraktiv. Aber wie kommt man an solche Rabatte heran? Ganz einfach.







So findet ihr Hotel-Rabatte mit Google One

Öffnet die Google Hotelsuche und gebt dort die gewünschten Daten (Ziel, Zeit, Personen,…) ein Klickt in der Suchmaske unten rechts auf „Weitere Filter“ Dort weiter nach unten Scrollen und im Bereich Angebote den Filter „Preise für Mitglieder“ anklicken Die Suchergebnisse werden automatisch aktualisiert

Neben jedem Ergebnis findet ihr nun den Standardpreis sowie den Mitgliederpreis

Google selbst bietet keine Hotelbuchung an und leitet für jedes Ergebnis auf die Seiten externer Partner weiter, der Preis wird aber in all meinen Tests gehalten – was daran liegt, dass Google für diese Rabatte nur mit wenigen Partnern arbeitet.

Über die Qualität der Hotels kann ich subjektiv natürlich nichts sagen, aber objektiv haben sie auf den Portalen allesamt eine gute Bewertung und sind auch mit anderen Hotel-Suchmaschinen in den allermeisten Fällen nicht günstiger zu finden. Natürlich kann es Ausnahmen geben, aber insgesamt sind die Rabatte schon sehr beeindruckend und es kann sich zumindest lohnen, die Hotelsuche direkt bei Google zu starten – wenn man denn Google One-Nutzer ist.

