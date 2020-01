Google News: Der Kiosk wird eingestellt – Zeitschriften & Magazine können nicht mehr gekauft oder abonniert werden

Mit dem Neustart von Google News wurden einige Produkte unter einem Dach zusammengeführt, die dem Nutzer viele Möglichkeiten geben, Nachrichten zu konsumieren. Neben den personalisierten Google News und der Abo-Möglichkeit einzelner Publikationen kam auch der Magazin-Bereich unter dieses Dach – und jetzt kommt er unter die Räder. Google hat die Einstellung des Google Play Kiosk verkündet, in dem die Nutzer digitale Versionen von Magazinen und Zeitschriften erwerben oder abonnieren konnten.



Viele Verlage tun sich nach wie vor sehr schwer damit, ihre ehemals erfolgreichen Print-Angebote in das Web zu verfrachten. Eine Zwischenlösung war oder ist der Verkauf von digitalen Magazinen und Zeitschriften, die der Nutzer direkt am Bildschirm durchblättern kann und die Print-Ausgabe auf den Bildschirm erhält. Dieser Bereich ist von einigen Anbietern, mittlerweile auch Apple, hart umkämpft und Google steigt nun aus.

Das erste neue Produkte auf dem Google-Friedhof 2020 ist da: Google hat vor wenigen Stunden die Einstellung der Kaufmöglichkeit für digitale Replika von Magazinen und Zeitschriften verkündet. Viele Nutzer haben in den vergangenen Tagen den Kaufpreis des letzten Magazins zurückerhalten und werden nun gesondert per Mail darüber informiert, dass das Angebot eingestellt wird. Alle Nutzer sollen die bereits gekauften Inhalte aber auch weiterhin abrufen können – die Frage ist nur, wie lange das der Fall sein wird.

This notification is to inform you that we’re discontinuing print-replica magazines in Google News.

This means you won’t be able to purchase new print-replica magazine issues or renew your subscription via Google News. However, you’ll continue to have access to all issues you previously subscribed to in the Google News app, in the Following or Favorites tab, depending on your app version. To continue to read the latest articles, we encourage you to search for that publication in Google News, or visit the publication’s website:

Your last payment for your subscription(s) will be refunded. Most refunds are completed within 30 business days. The time it takes for the refund to appear depends on how you paid. If your refund is taking longer than expected, you can check the refund status in your Google Payments account. If you have not received your refund after reviewing the respective timelines in the resources above, please contact us and we’ll look into this for you.

We apologize if this causes any inconvenience. Thank you for your support.