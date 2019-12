YouTube: Das sind die beliebtesten Musikvideos und Songs zu Silvester (Topliste für Hobby-DJs)

Es ist Silvester, der letzte Tag des Jahres 2019. Heute Abend steigen wieder zahlreiche private Silvesterpartys, auf denen die Hobby-DJs den richtigen Mix treffen müssen. YouTube Music hat schon vor einigen Wochen die populärsten Songs der 10er Jahre gekürt und nun geht es in den Silvester-Mix. YouTube hat vor einiger Zeit die beliebtesten Silvester-Songs gekürt – moderne Evergreens, die man auch zum Jahreswechsel 2019 / 2020 wieder anstimmen kann.



Vor mittlerweile zwei Jahren hat YouTube auf Grundlage der Suchanfragen zu Silvester eine Topliste der populärsten Musikvideos und Songs aufgestellt und dieses Ranking für den deutschsprachigen Raum veröffentlicht. Leider wurde diese Topliste nicht wiederholt, aber dennoch ist es auch heute noch interessant, welche Songs vor zwei Jahren gespielt wurden – denn zu Silvester werden, so wie zu Weihnachten eher weniger moderne Songs, sondern „Klassiker“ im modernen Sinne angestimmt. Wer als heute Abend zuständiger Hobby-DJ also noch etwas Inspiration benötigt, bekommt sie hier.





Die folgende Liste wurde von YouTube auf Basis des folgenden Rankings zusammengestellt: Es wurden alle Musikvideos in einen Topf geworfen, die am 31. Dezember überdurchschnittlich häufig abgespielt worden sind und an diesem Tag mindestens 50.000 Klicks erhalten haben. Herausgekommen ist eine Liste, die sehr eindeutig zeigt, dass deutsche Musik noch immer enorm im Trend ist. Insgesamt sind 8 der 10 Songs in deutscher Sprache, wobei nur das populäre „Sound of Silence“ auf dem dritten und Alibi-halber Justin Bieber auf dem 8. Platz zu finden ist. Andreas Gabalier hat es als einziger Künstler gleich 2x auf die Liste geschafft.

Das sind die populärsten Silvester-Musikvideos auf YouTube

















