Android 11: Google kündigt praktische Neuerung für den Dark Mode des Android 10-Nachfolgers an

In wenigen Monaten beginnt schon wieder die Preview-Phase von Android 11 und bereits heute sind eine ganze Reihe von Verbesserungen bekannt, auf die sich Nutzer eines aktuellen Smartphones ab dem kommenden Jahr freuen dürfen. Jetzt wurde wieder ein neues Feature angekündigt, das bereits in der Preview-Phase von Android 10 vorhanden war, es dann aber doch nicht in das Betriebssystem geschafft hat: Ein zeitgesteuerter Dark Mode.



Mit Android 11 hat Google endlich den Dark Mode eingeführt, auf den die Nutzer seit vielen Jahren gewartet haben – leider aber noch nicht mit dem vollen Komfort. Der Modus lässt sich sowohl manuell als auch über den Akkustand einstellen, aber bisher noch nicht zeitgesteuert. Das soll sich, wie die Android-Entwickler nun bestätigt haben, mit dem „nächsten Android-Release“ ändern. Wenn es kein Android 10.1 geben sollte, wonach es aktuell nicht aussieht, spricht das für Android 11.

I would like to request to have the option to schedule ‚Night Mode‘, the very same way ‚Night Light‘ can already be scheduled in Android Pie.

Having the option to automatically toggle ON/OFF would allow me to not hurt my eyes, if I would ever happen to forget to toggle it manually in the future – on Android Q. This would be a massive help to me, since my eyes are very sensitive to bright lighting conditions.

The issue reported here has been fixed and it will become available in a future Android release. Thanks again for the report.