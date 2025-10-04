Pixel 10 Pro Fold & Pixel Watch 4: Vorbesteller-Aktionen – 300 Euro Eintauschbonus & 11 Prozent Rabatt

Google hat vor über einem Monat die Pixel 10-Smartphones auf den Markt gebracht, die allerdings nur die Hälfte des vorgestellten Portfolios ausmachen. Jetzt steht der Startschuss für das Pixel 10 Pro Fold sowie für die Pixel Watch 4 bevor, die an diesem Wochenende endlich vorbestellt werden können – aktuell mit starken Aktionen.



Die 2025er Generation der Pixel-Produkte wurde von Google schon vor über einem Monat vorgestellt, doch aus unbekannten Gründen hat man zunächst nur das Pixel 10, das Pixel 10 Pro sowie das Pixel 10 Pro XL auf den Markt gebracht. Das Pixel 10 Pro Fold und die Pixel Watch 4 sowie die Pixel Buds 2a werden hingegen erst am 9. Oktober starten – also schon in wenigen Tagen. Jetzt kann sowohl das Foldable als auch die Smartwatch mit lohnenden Aktionen vorbestellt werden.

Pixel 10 Pro Fold mit 300 Euro Eintauschbonus

Ab sofort könnt ihr das Pixel 10 Pro Fold bei Amazon vorbestellen und von einem ganzen Schwung an Aktionen profitieren. In diesen Tagen bekommt ihr einen Eintauschbonus in Höhe von 300 Euro – das bedeutet, den errechneten Wert eures alten Smartphones PLUS 300 Euro oben drauf. Außerdem erhaltet ihr ein ganzes Jahr Google One AI Pro gratis mit 2 TB Speicherplatz und vollem Gemini-Zugriff. Zusätzlich gibt es von Amazon noch 60 Tage Audible gratis. Außerdem bekommt ihr die Vorbesteller-Preisgarantie. Bedeutet: Sollte der Preis bis zum Verkaufsstart sinken, erhaltet ihr es zum günstigeren Preis.

Pixel Watch 4 Rabatt

Auch die vierte Generation der Pixel Watch steht in den Startlöchern und kann jetzt zum günstigen Preis bestellt werden. Die Pixel Watch 4 mit Wifi gibt es jetzt mit 11 Prozent Rabatt und die Pixel Watch 4 mit LTE gar mit 12 Prozent Rabatt. Zusätzlich gibt es 60 Tage Audible gratis sowie die bereits erwähnte Amazon Vorbesteller-Preisgarantie.

