Amazon Deals: Hohe Rabatte auf alle Amazon-Geräte – Fire, Kindle, Echo, Fire TV, Blink, Ring, eero & Gratis-Abos

Am Dienstag starten die Amazon Prime Deal Days, die hohe Rabatte auf das gesamte Amazon-Sortiment bringen werden – und damit die große Shoppingsaison einläuten. Doch darauf müsst ihr gar nicht warten, denn schon jetzt hat das Unternehmen praktisch das gesamte Portfolio rabattiert. Von Echo über Fire und Fire TV und Kindle bis Ring, Blink und eero sind alle wichtigen Marken dabei. Die Rabatte liegen teilweise bei 50 Prozent und mehr.



Es ist bei Amazon seit vielen Jahren üblich, dass zu den Shoppingfesten auch das eigene Portfolio stark rabattiert ist – mal mehr und mal weniger. Doch in diesem Jahr scheint man es ganz besonders wissen zu wollen, denn sowohl der Umfang der Aktionen als auch die Höhe der Rabatte liegen in Höhen, die es in der Kombination schon seit langer Zeit nicht mehr gegeben hat. Und ihr müsst nicht einmal auf die Amazon Prime Deal Days warten, sondern könnt die Aktionen schon jetzt nutzen.

Die ganzen Aktionen hier aufzulisten, würde den Rahmen des Artikels deutlich sprengen: Denn ihr bekommt hohe Rabatte auf die Fire TV Sticks, auf Fire TV Smart TVs, auf Fire-Tablets, Smart Speaker und Smart Displays der Echo-Serie, Blink-Hardware, Ring-Hardware, eero-Hardware, auf die Kindle-Produkte und vieles mehr. Unter den folgenden Links könnt ihr schnell einsteigen und findet die Aktionen in der Übersicht:

Hohe Rabatte auf die gesamte Amazon-Hardware

» Jetzt 50 Prozent Rabatt und mehr auf alle Amazon-Geräte









Kostenlos-Aktionen bei den Amazon-Abos

Amazon hat nicht nur die Hardware rabattiert, sondern will auch für die Abo-Angebote wieder neue Nutzer finden – und bietet euch diese für mehrere Monate kostenlos an: Ihr könnt euch drei Monate Amazon Music Unlimited kostenlos und/oder drei Monate Audible fast gratis sichern. Außerdem drei Monate Kindle Unlimited kostenlos, sodass ihr vom Musik- über den Podcast- bis zum Lesegenuss alles abdecken könnt. Für alle drei Abos gilt, dass ihr diese sofort nach Abschluss wieder kündigen und dennoch bis zum Ende der Laufzeit verwenden könnt.

Nutzt auch noch die Chance, euch eine kostenlose Amazon Visa Kreditkarte mit Cashback zu sichern, die euch gerad jetzt in der anlaufenden Shoppingsaison viele Euros ersparen bzw. Guthaben sichern kann. Ihr bekommt ganze 2 Prozent Cashback bei den Amazon Prime Deals Days.

» Jetzt 50 Prozent Rabatt und mehr auf alle Amazon-Geräte

Jetzt Pixel 10 kaufen und ein Jahr Google One AI Pro gratis erhalten + 300 Euro Eintauschbonus:



Letzte Aktualisierung am 2025-10-02 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.