Google One & YouTube Premium: Kombiniertes Abo startet erstmals – AI Ultra mit YouTube Premium

Die Abo-Plattform Google One wurde vor wenigen Tagen auch in Deutschland um einen neuen Tarif erweitert, der den Nutzern Zugriff auf alle KI-Funktionen gibt. Aber es gibt noch ein weiteres Detail, das bei der Ankündigung praktisch untergegangen ist und vielleicht die Weichen für die Zukunft stellt: Alle Abonnenten des neuen Abos Google One AI Ultra erhalten auch Zugang zu YouTube Premium.



Schon seit Monaten wird darüber spekuliert, dass Google die bisher getrennten Abos von Google One und YouTube Premium zusammenlegt. Denn es handelt sich um die mit Abstand beliebtesten Abo-Produkte im Ökosystem und selbst bei der Verkündung von Meilensteinen werden die beiden mittlerweile zusammengefasst. Auf technischer Seite gibt es schon seit längerer Zeit Bemühungen, die beiden Welten zusammenzuführen.

Vor wenigen Tagen ist das neue Google One AI Ultra-Abo gestartet, das mit ein 274,99 Euro pro Monat zwar nicht ganz günstig ist, aber jegliche Grenzen zur Nutzung von Gemini aufhebt und auch den verfügbaren Speicherplatz in astronomische Dimensionen schraubt:

Das bietet Google One AI Ultra

Flow: Höchste Limits in unserem KI-Tool für die Filmproduktion mit Zugriff auf Veo 3 und Premium-Funktionen

Gemini: Höchste Nutzungslimits, exklusiver Zugriff auf 2.5 Pro Deep Think (unser fortschrittlichstes Modell für logisches Schlussfolgern) und ebenfalls Zugriff auf Veo 3 (unser neuestes Modell zur Videoerstellung)

NotebookLM: Höchste Nutzungslimits und erweiterte Modellfunktionen, die noch in diesem Jahr verfügbar gemacht werden

Gemini in Gmail, Docs und weiteren Anwendungen: Höchste Nutzungslimits für Gemini direkt in Google-Apps

YouTube Premium: YouTube ohne Werbeunterbrechungen, offline und im Hintergrund

Speicherplatz: 30 TB Speicherplatz für Google Fotos, Drive und Gmail









Google One AI Ultra enthält YouTube Premium

Wer ein Abo bei Google One AI Ultra abschließt, erhält auch YouTube Premium. Es ist das erste Mal, dass ein Google One-Abo auch YouTube Premium enthält. Knappe Testläufe für YTP-Vergünstigungen hat es zuletzt bereits gegeben, dass die beiden unter einem Dach zu finden sind, ist aber bisher ein Novum. Bei gut 275 Euro pro Monat ist der finanzielle Vorteil vielleicht gar nicht mehr so wichtig, aber man kann das sicherlich als Testlauf für weitere Integrationen betrachten.

Vielleicht öffnet das die Tür für neue kombinierte Abos, die in etwas erträglicheren Preis-Dimensionen unterwegs sind. Ich persönlich besitze ein Google One 2 TB-Abo für 9,99 Euro pro Monat (oder 99,99 Euro pro Jahr) sowie ein YouTube Premium Family-Abo für 23,99 Euro pro Monat. Bietet man mir das als kombiniertes Abo für 29,99 Euro pro Monat an, würde ich natürlich wechseln und die neue Variante verwenden. Und ich denke, dass ich mit dem Besitz dieser beiden Abos nicht ganz allein bin.

Wir werden diese langsame Zusammenführung der beiden Abos weiter beobachten.

» Smart Home: Google kündigt massiven Preisanstieg an – Nest Aware-Abo wird um bis zu 80 Prozent teurer

» Jetzt bis zu vier Monate Amazon Music Premium Gratis sichern

» Drei Monate Audible Hörbücher und Podcasts kostenlos

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-07-16 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.