Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kamen im Juni auf viele Smartphones

Viele Android-Nutzer sind es seit Jahren gewohnt, dass das Betriebssystem mehrmals im Monat im Hintergrund aktualisiert wird. Zum Teil enthält dieser Rollout neue Funktionen, die auch an der Oberfläche sichtbar werden. Dank der weiterhin steigenden Modularität konnten die Google System Updates geschaffen werden, auf die wir zum Abschluss des Monats wie üblich zurückblicken. Der schöne Monat Juli hatte wie erwartet sehr viele interessante Neuerungen zu bieten.



Bei den Google System Updates handelt es sich noch um eine junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der mittlerweile dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates in diesem Monat auf Verbesserungen rund um den Google Play Store.

Hier nun die Updates für den Monat Juli, die Google in insgesamt fünf Wellen ausgerollt hat. Die aktuelle Darstellungsform sortiert nicht mehr nach Kategorie, sondern nach der Update-Welle und erst darunter bei Bedarf in Kategorien. Dementsprechend ist auch unsere Darstellung verändert, bietet aber einen ähnlich guten Überblick. Und so finden sich auch in diesem Monat wieder einige interessante Neuerungen in diesem Update, das bereits für erste Nutzer ausgerollt wurde.









Google System Updates im Juli 2025:

Google Play Store, Version 47.2 (21.07.2025) [Wear] Sie können Ihrem Smartwatch-Karussell Ansichten direkt über den Google Play Store hinzufügen.

[PC, Smartphone] Durch ein flexibleres System lässt sich jetzt auswählen, welche Aufgaben Sie erledigen möchten. Dazu gehören auch optionale Aufgaben, für die Sie zusätzliche Prämien erhalten. Google Play-Dienste, Version 25.28 (21.07.2025) Kontoverwaltung [Smartphone] Durch dieses Update erhalten Sie in den Google Einstellungen Empfehlungen für Funktionen von „Mein Gerät finden“.

[Smartphone] Die Infrastruktur wurde aktualisiert, damit Sie wichtige kontobezogene Aktivitäten leichter finden können. Entwicklerdienste [Smartphone] Wir haben die Funktion „Dokumentenscanner“ aktualisiert, um die Nutzerfreundlichkeit insgesamt zu verbessern. Wallet [Smartphone] Durch dieses Update lassen sich FeliCa-Fahrkarten aus dem Wallet jetzt noch einfacher zwischen Geräten übertragen. Google Play Store, Version 47.1 (14.07.2025) [PC, Smartphone] Sie können jetzt Ihren Avatar bei Google Play Spiele mithilfe von KI personalisieren. Rufen Sie einfach Ihr Play Spiele-Profil auf, um einen individuellen Avatar freizuschalten.

[Smartphone] Durch dieses Update gelangen Sie jetzt über die Detailseite einiger Apps zu den neuesten Videos des jeweiligen Entwicklers.

[Smartphone] Auf ausgewählten App-Seiten können Sie sich jetzt oben in einer neuen Bildergalerie schnell eine Vorschau der App-Details ansehen. Google Play-Dienste, Version 25.26 (07.07.2025) Kontoverwaltung [Auto] Die erneute Authentifizierung erfolgt jetzt durch eine einfache Bestätigung auf Ihrem vertrauenswürdigen Gerät. Systemverwaltung [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Mit dieser Funktion wird die Seite zu Open-Source-Lizenzen aktualisiert. Wallet [Smartphone] Sie können jetzt bei ausgewählten Verkehrsverbunden ein Saisonticket kaufen und Ihren Ticketkauf auf der Statistikkarte für öffentliche Verkehrsmittel sehen.

[Smartphone] Fehlerkorrekturen bei Diensten im Zusammenhang mit Google Wallet. Google Play Store, Version 47.0 (07.07.2025) [Smartphone] Sie können jetzt Feedback zu Ihren Antworten in Form von frei formulierten Fragen und Antworten geben. Android System Intelligence, Version 31/B.9 (04.07.2025) [Smartphone] Refaktorierung und Fehlerkorrekturen. Private Compute Services, Version 31/B.9 (01.07.2025) [Smartphone] Änderungen an der internen Infrastruktur und der Wartung.

