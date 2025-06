Android 16: Googles neues Betriebssystem startet heute – Rollout auf die Pixel-Smartphones in wenigen Stunden

Endlich ist es soweit: Einige Tage später als erwartet wird Google am heutigen 10. Juni das neue Betriebssystem Android 16 veröffentlichen und aller Voraussicht nach schon wenige Minuten später mit dem Rollout des Updates auf die Pixel-Smartphones beginnen. Das neue Betriebssystem bringt einen ganzen Schwung an Verbesserungen und Änderungen mit sich, die noch heute ausprobiert werden dürfen.



Viele Pixel-Nutzer warten bereits auf die Veröffentlichung von Android 16, denn Google hatte den Start für „early june“ in Aussicht gestellt und daher war von allen Beobachtern damit gerechnet worden, dass es schon letzte Woche hätte starten sollen. Daraus wurde bekanntlich nichts, denn mit einem Tag Verzögerung kam lediglich das Android-Sicherheitsupdate für Juni, während es keine weiteren Informationen oder Updates für die Pixel-Smartphones gegeben hat. Aber das ändert sich heute.

Google hat vor wenigen Stunden offiziell verkündet, dass Android 16 heute starten wird. Der Tweet stammt nach US-Zeit von gestern und spricht von morgen, nennt aber natürlich keine konkrete Uhrzeit. Tatsächlich muss das gar nicht am Abend um 19:00 Uhr deutscher Zeit der Fall sein – wie es bei den Sicherheitsupdates bisher üblich war – sondern ein neuer Android-Release kam auch schon einmal am Nachmittag oder gar Vormittag nach unserer Zeit. Haltet also schon in den nächsten Stunden die Augen nach der neuen Version offen.

Ungeduldige Pixel-Nutzer können auch immer wieder im Update-Bereich vorbeischauen, es wäre nicht das erste Mal, dass der Rollout schon Stunden vor der offiziellen Ankündigung startet. Dass schon in der Ankündigung sowohl das Android-Männchen als auch das Gemini-Icon zu sehen ist, könnte noch neue überraschende Gemini-Funktionen bedeuten.

Android 16 bringt viele Neuerungen mit

Wir haben euch in weiser Voraussicht hier im Blog bereits alle wichtigen Neuerungen aufgelistet, die das neue Betriebssystem mit sich bringen und auf die Pixel-Smartphones ausrollen wird. Dazu gehören viele Anpassungen an der Oberfläche, kürzere Wege für viele genutzte Funktionen und kleinere Verbesserungen, die zum Teil auf das große Android 16 QPR1-Update hinarbeiten, das wir parallel zum Start der Pixel 10-Smartphones erwarten.

» Android 16: Googles neues Pixel-Betriebssystem startet in dieser Woche – alle wichtigen Neuerungen (Galerie)

