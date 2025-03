YouTube: Neue Funktionen für Jugendliche starten auf der Plattform – für mehr Wohlbefinden und Sicherheit

Die Videoplattform YouTube erfreut sich bei allen Nutzergruppen großer Beliebtheit und wird natürlich nicht nur von Erwachsenen und Kindern genutzt, sondern auch von Jugendlichen. Um auch diese besser zu schützen und zu fördern, hat man jetzt eine Reihe neuer Funktionen angekündigt, die das Wohlbefinden auf der Plattform für Jugendliche stärken sollen.



YouTube hat eine Reihe von unsichtbaren Schutzfunktionen für alle Nutzer, die in den meisten Fällen auf Erwachsene abzielen. Aber auch für Kinder hat man mit YouTube Kids und den integrierten Funktionen eine ganze Reihe von Schutzschilden innerhalb der Plattform gebaut. Jetzt widmet man sich der sehr wichtigen Nutzergruppe der Jugendlichen und kündigt neue Funktionen und Ressourcen an, um das Wohlbefinden der jungen Nutzer zu schützen und zu fördern.

Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei der Videosequenzierung: Um zu verhindern, dass Jugendliche wiederholt problematische Inhalte ansehen, hat YouTube bereits Schutzmaßnahmen eingeführt, die Inhalte mit sozialer Aggression und idealisierten Körperbildern einschränken. Diese Maßnahmen werden nun um eine breitere Palette von Themen erweitert, darunter: Unrealistische oder schlechte Finanzberatung Inhalte, die Kriminalität oder negatives Verhalten darstellen Inhalte, die Teenager als grausam und bösartig darstellen oder sie dazu ermutigen, andere zu verspotten

Hervorhebung der Schlafenszeit- und Pausen-Erinnerungen: Diese Erinnerungen erscheinen jetzt als Vollbild-Übernahme in Shorts und Langformat-Videos und sind standardmäßig für Nutzer*innen unter 18 Jahren aktiviert.

Dedizierte YouTube-Erfahrung mit Beaufsichtigung: Diese Funktion ermöglicht Eltern, ihre Konten mit den Konten ihrer jugendlichen Kinder zu verknüpfen und Einblicke in die Kanalaktivitäten zu erhalten.

YouTube zeigt sich laut Pressemeldung davon überzeugt, dass diese Aktualisierungen dazu beitragen werden, die Videoplattform zu einem noch sichereren und auch positiveren Ort für Jugendliche zu machen. Feinstes Marketig-Sprech. Man will sich auch weiterhin für das Wohlbefinden von Jugendlichen einsetzen und zur Entwicklung neuer Funktionen mit Eltern und Experten zusammenarbeiten.

Woran man sonst noch in den nächsten Monaten arbeitet, haben wir euch erst kürzlich in den folgenden beiden Artikeln zusammengefasst, denn in diesem Jahr hat man einige interessante Schwerpunkte gesetzt, die die Nutzung der Plattform nachhaltig verändern können.

