Google Maps Live Updates: Android-Navigation nutzt neue Benachrichtigungen in Android 16 (Screenshots)

Die Kartenplattform Google Maps bietet einen großen Funktionsumfang und kann in einigen Bereichen gewollt sehr mitteilungsfreudig sein, um die Nutzer ständig zu informieren. Das soll mit der neuen Funktion Google Maps Live Updates ab dem Start von Android 16 komfortabler umgesetzt werden. Die App kann eine dauerhafte Mini-Benachrichtigung auf dem Display einblenden.



Wird Google Maps auf dem Smartphone zur Navigation verwendet, lassen sich die nächsten Anweisungen nicht nur in der geöffneten App ablesen, sondern auch in einer permanenten Benachrichtigung, die auf die aktive Navigation hinweist. Das ist hilfreich, erfordert aber einen geöffneten Benachrichtigungsbereich und ist damit eher weniger praktisch. Mit dem baldigen Start von Android 16 führt Google einen neuen Benachrichtigungstypen ein, der direkt verwendet werden soll.

Mit den Live Updates wird es der App möglich sein, eine permanente Benachrichtigung in Form eines kleinen Icons in der nicht-ausgeklappten Statusleiste zu zeigen. Dieses Icon enthält einen Navigationspfeil und wird in ähnlicher Form umgesetzt wie die Chips zur aktiven Nutzung der Kamera, des Mikrofons oder des Standorts. Doch das Symbol ist nur statisch, sondern kann von den Nutzern angetippt werden.

Ein Tap auf das Icon öffnet die dazugehörige Benachrichtigung, die ohne ihre gewohnte Umgebung einzeln am oberen Displayrand eingeblendet wird. Diese schwebt über dem Rest des Displays und kann sich somit auch über andere Apps legen. Es kann also parallel eine weitere App verwendet werden und dennoch können Nutzer Navigationsanweisungen ablesen. Nach einigen Sekunden verschwindet die Benachrichtigung wieder, doch es ist gut möglich, dass man diese mit einer der zukünftigen Versionen auch anpinnen oder in Form eines frei verschiebbaren Widgets nutzen kann.

Die Google Maps Live Updates zeigen sich in diesen Tagen bei ersten Nutzern, die mit der Android 16 Beta unterwegs sind. Es ist davon auszugehen, dass diese Funktion sofort beim Start des neuen Betriebssystems für alle Nutzer angeboten wird.

