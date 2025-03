Google Maps Classic: So sah die Kartenplattform vor 20 Jahren aus – ein interessanter Rückblick (Galerie)

Im Februar hat die Kartenplattform Google Maps 20. Geburtstag gefeiert und anlässlich des Eintritts in das mittlerweile dritte Jahrzehnt eine ganze Reihe von interessanten Informationen und auch Rückblicken veröffentlicht. Viele Nutzer dürften schon sehr lange dabei sein und sich vielleicht an das frühere Design erinnern, während andere staunen können, wie es einmal aussah. Wir zeigen euch, wie sich Google Maps in den Jahren 2007 und 2008 präsentiert hat.



Wenn es ein Google-Produkt gibt, das sich auch außerhalb der Google-Blase extrem großer Beliebtheit erfreut und selbst entschiedene Gegner noch immer im Netzwerk hält, dann ist es Google Maps. Die Kartenplattform gehört nicht nur zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens, sondern mittlerweile auch zu den ältesten, zu den teuersten und mit Sicherheit auch zu denen, die die meisten Daten und Informationen bereithalten.

Die im Jahr 2005 als reine Browserkarte gestartete App hat sich enorm weiterentwickelt, die Fühler in alle Richtungen ausgestreckt, stellt aber nach wie vor die Kartenansicht in den Mittelpunkt – und das sogar noch mehr als damals. Daneben ist Google Maps heute eine virtuelle 3D-Erde, bietet virtuelle Streetview-Urlaube, ist die größte Plattform für Bewertungen und Rezensionen, das beliebteste Navigations-Tool und vieles mehr. Vor 20 Jahren hätte wohl niemand geglaubt, wie groß dieses Projekt einmal werden wird.

Anlässlich von 20 Jahren Google Maps (schaut mal herein, wir blicken auf zwei Jahrzehnte zurück) hat das Team jetzt eine Reihe von alten Screenshots veröffentlicht, die uns zeigen, wie die Kartenplattform in den Jahren 2007 und 2008 ausgesehen hat. Offizielles Bildmaterial aus den Anfangsjahren 2005 und 2006 gibt es wohl nicht (mehr) in ausreichender Qualität, sodass die Screenshots erst mit etwas Verspätung starten. Nach meiner persönlichen Erinnerung ist der Unterschied zwischen 2005 und 2007 aber gar nicht so groß gewesen.









Google Maps Oberfläche 2008

Damals war die Kartenplattform schon drei Jahre alt, aber grundsätzlich ist es das Design, mit dem alles begonnen hat. Damals war die Karte zwar ebenfalls schon sehr groß dargestellt, aber nur ein Teil der Oberfläche. Die bildschirmfüllende Ansicht mit schwebenden Elementen kam erst sehr viel später. Wie ihr sehen könnt, befand sich die Hauptnavigation am oberen Rand und ermöglichte den Wechsel zwischen Suchergebnissen und Karte sowie mit mehreren Suchfeldern die Suche nach Orten, Branchen oder Routen. Erst später kam die Vereinheitlichung auf ein einzelnes Suchfeld.

Google Maps Redesign 2008

Leider wurden diese Bilder von Google offiziell nur in einer sehr schlechten Qualität veröffentlicht. Es zeigt das erste große Redesign der Kartenplattform, bei dem die Karte ironischerweise sogar kleiner, statt größer, geworden ist. Es gab eine Seitenleiste, in der Informationen, Navigationsanweisungen, Suchergebnisse und mehr gezeigt wurden. Die Leiste ließ sich zwar einklappen, war aber standardmäßig und auch nach jeder Aktion wieder geöffnet. Heute befinden sich die Elemente grundlegend an derselben Stelle, aber sie schweben über der Karte.

Wie ihr außerdem sehen könnt, gab es schon 2008 das kombinierte Suchfeld und nicht mehr die Trennung, wie ihr sie auf dem ersten Screenshot von 2008 noch seht.









Google Maps Satellitenansicht 2007 + My Maps

Das einzige Foto von Google Maps aus dem Jahr 2007. Damals kam die Satellitenansicht ganz frisch dazu, die nicht von Anfang an zur Verfügung stand. Auch hier gab es schon die Suchleiste am linken Rand, wenn auch in anderer Form. Außerdem wurden die Marker eingeführt, die Fotos auf der Karte, die Sprechblasen für Ortsdetails und es gab sogar Videos von Google Video innerhalb der Karte. Ganz neu war damals My Maps, mit dem eigene Karten erstellt werden konnten. Das ist auch heute noch möglich, aber längst viel besser versteckt.

Das war auch schon die kleine Zeitreise zu den Anfängen von Google Maps. Im Internet findet ihr unzählige Screenshots vom damaligen Design der Karten-App, die lange Zeit zwar als sehr nützlich angesehen wurde, aber tatsächlich gar nicht so schnell durchgebrochen ist (im Sinne von Erfolg), wie man vermuten würde. Erst die Nutzung auf Smartphones sowie über die Google Maps API die Integration in unzählige weitere Webseiten, Apps und Plattformen hatte dafür gesorgt, dass Google Maps zum riesigen Erfolg wurde und weiter ausgebaut werden konnte.

» Google Maps 3D: Das ist die innovative Routenplanung – Entwickler erklären aufwendige Technologie (Videos)

Letzte Aktualisierung am 2025-02-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!