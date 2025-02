YouTube: Gastmodus verschwindet von Smart TVs – Nutzung ohne Login wird gut versteckt (Screenshots)

Viele Nutzer dürften die YouTube-App auf ihrem Smart TV verwenden und können dabei auf die unterschiedlichsten Versionen für die jeweils verwendete Plattform zugreifen. Jetzt wird auf ersten Plattformen die offensichtliche Möglichkeit entfernt, einen Gastmodus zu verwenden. Tatsächlich ist dieser aber weiterhin vorhanden, wird nur mehr als zuvor versteckt und somit signalisiert, dass die Nutzer im besten Fall eingeloggt sein sollten.



Die YouTube-App steht auf Smart TVs mit einem ähnlichen Funktionsumfang wie auf allen anderen Plattformen zur Verfügung und bietet daher Abos, den Wiedergabeverlauf, Likes, Empfehlungen und vieles mehr. Das kann nur zuverlässig funktionieren, wenn die Nutzer eingeloggt sind, was schon bei der Einrichtung recht schnell sanft erzwungen wird. Dennoch ist es nach wie vor möglich, die App auch ohne Login mit einem Gastmodus zu nutzen.

Bisher war es so, dass der Gastmodus direkt in der Profilauswahl aktiviert werden konnte. Der Modus stand als zusätzliches Profil bereit und konnte somit sehr schnell gewechselt werden. Das wird nun geändert, denn bei ersten Nutzern der Plattformen Roku sowie Fire TV wird der Gastmodus nicht mehr angeboten. Stattdessen gibt es am unteren Rand den nicht ganz so deutlich sichtbaren Button „use signed out“ – also YouTube ohne aktiven Login nutzen.

Ein Tap auf den Button loggt den aktuellen Nutzer und lädt, wie es auf dem nächsten Bildschirm dann auch offiziell heißt, den Gastmodus. Es ist also nur eine veränderte Verknüpfung zum Gastmodus, aber keine Einstellung dieser Möglichkeit. Dennoch wird deutlich, dass man den Nutzern schon sehr empfiehlt, aktiv in das Konto eingeloggt zu sein und somit die in diesem Rahmen gebotenen Funktionen zu nutzen.

Vermutlich wird man diese Änderung auch sehr schnell auf allen anderen Plattformen umsetzen. Es ist nicht zu erwarten, dass man den Gastmodus bzw. die Nutzung ohne Login mittelfristig einstellen wird, denn es gibt nach wie vor sehr gute Gründe dafür, die Videostreaming-App in diesem Modus zu verwenden.

