Fitbit: Praktische Cast-Funktion ist wieder da – Videos lassen sich jetzt wieder auf Google TV übertragen

Google hat mit Fitbit schon seit langer Zeit eine zweite Fitnessplattform im Portfolio, deren technische Funktionen in die eigenen Produkte integriert worden sind. Jetzt wird aus unbekannten Gründen eine praktische Funktion aus der Android-App entfernt, die treue Nutzern schmerzlich vermissen könnten: Die Möglichkeit zur Übertragung (Google Cast) von Videos auf den Fernseher wurde eingestellt. Update: Es ist wieder da.



Die Fitbit-App bietet allen Nutzern viele Funktionen rund um das Fitnesstracking, die Verwaltung von Vitalwerten und von Geräten, aber auch eine Reihe von Tipps und Anweisungen für das eigene Workout. Zu diesem Zweck gibt es viele Fitnessvideos, die den Nutzern die richtige Ausführung oder neue Workout-Sessions zeigen können. Lange Zeit war es möglich, diese Videos direkt auf den Google TV Smart TV zu übertragen, womit man es natürlich leichter ansehen und nachmachen kann, als auf dem Smartphone- oder Tablet-Display.

Aus kaum nachvollziehbaren Gründen wurde die Funktion jetzt aus der App entfernt, sodass die Nutzer die Videos nicht mehr auf einfachem Wege auf den Fernseher übertragen können. Zu diesem Zweck wurde die Google Cast-Funktionalität verwendet, die sich heute in vielen Apps befindet und praktisch der Standard zur Medienübertragung vom Smartphone auf den Smart TV oder einen anderen Cast-Empfänger geworden ist. Warum Fitbit diese ohne Not entfernt, ist nicht bekannt.

Denkbar wäre, dass die Integration von Videos innerhalb der App umgebaut wird und die Entfernung nur temporär vorgenommen worden ist. So etwas wäre bei Google nicht ungewöhnlich und auch ein späteres Comeback nach einigen Monaten haben wir bei solchen Dingen schon häufig gesehen. Gesichert ist das aber nicht und Google wird sich vermutlich auch nicht zu diesem Thema äußern.

Das wird die Spekulationen über das Aus des Fitbit-Ökosystems nicht unbedingt beruhigen, sondern eher noch befeuern. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Gerüchte darüber, dass eines Tages eine Fitbit-App für Google TV starten soll. Sollte das der Fall sein, könnte das Casting durch eine Übertragung auf diese App ersetzt werden.

UPDATE:

Nur zwei Wochen nach dem Rückzug hat man die Funktion jetzt wieder in die App zurückgebracht. Sie steht an gewohnter Stelle zur Nutzung und Übertragung von Workout-Videos per Google Cast zur Verfügung.

