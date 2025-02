Apple sorgt sich vor Google-Verlust: Kartellverfahren soll gestoppt werden und die Milliarden weiter fließen

Normalerweise stehen sich Apple und Google nicht unbedingt freundschaftlich gegenüber, denn die Unternehmen konkurrieren in vielen Bereichen und würden nach Möglichkeit eher auf Kooperationen verzichten. Doch jetzt kommt es zur fast schon kuriosen Situation, dass Apple in den nächsten Monaten für die Interessen Googles kämpft und im anstehenden Kartellverfahren eine wichtige Rolle spielen will. Es zeigen sich die gegenseitigen Abhängigkeiten.



Für Google wird es in diesem Jahr holprig, denn in wenigen Monaten wird das US-Kartellverfahren beginnen, dessen Ausgang bisher völlig unvorhersehbar ist, aber sehr große Folgen haben kann. Es stehen der Verkauf von Chrome, die Abgabe von Android, das Ende der Suchmaschinen-Zahlungen und einiges mehr im Raum. Alles dreht sich darum, Googles Suchmaschinen-Monopol zu knacken, das durch viele Dienste gestützt wird und somit in diesem Prozess großen Schaden nach sich ziehen kann.

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass jetzt Apple auf Googles Seite kämpfen und gar eine Einstellung des Verfahrens erwirken will. Klingt zunächst kurios, hat aber nachvollziehbare Gründe, die von Apple auch schon genannt wurden: Man fürchtet das recht wahrscheinliche Ende der Google-Zahlungen in Höhe von mittlerweile über 20 Milliarden Dollar pro Jahr. Apple sorgt sich, dass Google diese Zahlungen vor Gericht nicht verteidigen, sondern eher auf den Fortbestand von Chrome und die volle Kontrolle über Android setzt. Von beiden Seiten nachvollziehbar.

Apple würde mehr als 20 Milliarden Dollar Umsatz mit 100%iger Marge pro Jahr verlieren. Darauf angewiesen ist das Unternehmen nicht, aber das verliert man natürlich ungern. Aber auch eine Schwäche von Android will Apple wohl nicht riskieren, denn insgesamt dürfte man mit der seit bald zwei Jahrzehnten bestehenden Konkurrenzsituation wohl ganz zufrieden sein. Sollte sich daran etwas ändern, hat das aufgrund des Duopols immer auch Auswirkungen auf das iOS-Ökosystem.

Und so dürfen wir gespannt sein, wie weit sich Apple in das Google-Verfahren einbringen wird, dem man sich bisher weitestgehend entzogen hat. Ich denke, das wird noch eine sehr lange und verwobene Geschichte, bei der von Google über Apple bis Samsung, Mozilla und auch Microsoft viele große Unternehmen involviert sind.

