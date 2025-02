Android: Smartphone-Diebstahl lohnt sich nicht mehr – Googles starke neue Features sorgen für Sicherheit

Smartphones sind seit jeher ein begehrtes Diebesgut, denn sie sind vergleichsweise leicht zu entwenden, wertvoll und lassen sich auch schnell wieder loswerden. Aber das könnte sich schlagartig ändern: Denn Google legt derzeit stark nach und bringt gleich zwei umfangreiche Neuerungen auf alle Android-Smartphones, mit denen der Diebstahl mehr als unattraktiv gemacht wird. Denn das Smartphone ist sofort unbenutzbar und kann relativ exakt aufgespürt werden.



Es gibt unzählige Statistiken rund um den Smartphone-Diebstahl, daher will ich nur einmal einige Zahlen für Deutschland in den Raum werfen, um dem Thema die notwendige Relevanz zu verleihen: Allein 2022 wurden in Deutschland 185.000 Smartphones als gestohlen gemeldet und 15 Prozent aller Nutzer gaben 2023 in einer Umfrage an, dass ihnen schon einmal das Smartphone gestohlen wurde. Die Dunkelziffer dürfte sicherlich sehr viel höher liegen. In dieser Höhe sicherlich eine unterschätzte Gefahr. Klar, Smartphones sind ein vermeintlich einfaches Diebesgut. Sie liegen überall herum, lassen sich leicht aus der Gesäßtasche ziehen oder gar im Vorbeilaufen aus der Hand reißen.

An den Tatsachen der einfachen Entwendung wird Google nichts ändern können, doch mit gleich zwei großen Neuerungen sorgt man nun dafür, dass der Smartphone-Diebstahl sehr unattraktiv wird. Die erste Neuerung ist der in diesen Tagen für viele Nutzer freigeschaltete Android-Diebstahlschutz. Dieser sorgt dafür, dass das Smartphone unmittelbar nach dem Aus-der-Hand-reißen gesperrt wird und sich nur per biometrischer Methode wieder entsperren lässt. Der Langfinger wird also nach dem Davonlaufen nichts mehr mit dem Gerät anfangen können. Das ist längst nicht alles, denn wie ihr im verlinkten Artikel nachlesen könnt, funktioniert dieses System dreistufig.

Ein zweites neues Feature ist die gleichzeitig freigeschaltete Fernsperrung. Android-Smartphones lassen sich rein durch Eingabe der Telefonnummer vorübergehend außer Gefecht setzen und können nur vom Besitzer per biometrischer Methode oder einer anderen Authentifizierung wieder entsperrt werden. Wie das genau funktioniert, haben wir euch in diesem Artikel beschrieben. Beide Funktionen gehen Hand in Hand und sorgen dafür, dass die Daten auf dem Gerät sofort geschützt sind.









Mein Gerät finden

Sollten die ersten beiden Methoden nicht anschlagen, gibt es die neuen Stärken von ‚Mein Gerät finden‘. Pixel-Smartphones lassen sich auch dann aufspüren, wenn sie ausgeschaltet sind oder keine Internetverbindung haben. Ausschalten und SIM-Karte (falls vorhanden) entfernen, hilft dem Dieb daher nicht. Google hat bereits angekündigt, diese technische Basis auch allen anderen Smartphone-Herstellern zur Verfügung zu stellen und somit für eine höhere Sicherheit zu sorgen.

Smartphone-Klau wird unattraktiv

Nichts davon wird den Diebstahl eines Smartphones in der Praxis verhindern. Doch wenn Google diese neuen Features für alle Android-Nutzer standardmäßig freischaltet, wird die Erfolgsquote der Langfinger gehörig sinken. Das macht den Smartphone-Klau unattraktiv und dadurch hoffentlich zu einem zu hohen Risiko. Dadurch werden die Diebe im wahrsten Sinne des Wortes die Finger davon lassen und deutlich weniger Smartphones entwenden, als das in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Denn spätestens nach ein, zwei gestohlenen „wertlosen“ Smartphones werden sie sich dieses Risiko zwei Mal überlegen.

Daher kann man nur hoffen, dass Google solche Funktionen weiterentwickelt und standardmäßig aktiviert, sodass die große Masse geschützt ist.

