Google auf Rekordkurs: Erstmals 100 Milliarden Dollar Gewinn – die Umsätze und Gewinne im Jahr 2024

Alphabet hat vor wenigen Tagen die Quartalszahlen für Q4 2024 vorgelegt und damit das vergangene Jahr auch aus buchhalterischer Sicht abgeschlossen. Wenig überraschend konnte das Unternehmen sowohl den Umsatz als auch den Gewinn weiter steigern und auch in neue Sphären aufbrechen. Wir haben einmal den Taschenrechner herausgeholt und ausgerechnet, wie viel Umsatz und Gewinn die einzelnen Google-Abteilungen im Jahr 2024 erwirtschaftet haben.



Man ist es bei Google bzw. Alphabet und anderen Tech-Unternehmen schon gewohnt, dass die Quartalszahlen nur eine Richtung kennen. Mit zunehmender Größe wird das prozentuale Wachstum natürlich immer schwerer, aber dennoch nehmen die Unternehmen immer weiter Fahrt auf – das gilt auch bei Google. Nachdem das Jahr 2024 offiziell abgeschlossen ist und Google die Quartalszahlen Q4 2024 vorgelegt hat, können wir das Ganze jetzt einmal zusammenrechnen.

Alphabet-Summen im Jahr 2024

Alphabet-Gesamtumsatz: 350 Milliarden Dollar

Alphabet-Gesamtgewinn (nach Steuern): 112,39 Milliarden Dollar

Google Ads-Umsatz: 264,59 Milliarden Dollar

Google Gewinn (ohne Cloud): 121 Milliarden Dollar

Google Cloud-Umsatz: 43,22 Milliarden Dollar

Google Cloud-Gewinn: 6,11 Milliarden Dollar

YouTube Ads-Umsatz: 36,14 Milliarden Dollar

Pixel & Abo-Umsatz: 40,28 Milliarden Dollar

Alphabet-Unternehmen Umsatz: 1,65 Milliarden Dollar

Alphabet-Unternehmen Verlust: 4,44 Milliarden Dollar

Wie ihr an den Zahlen sehen könnt, ist Alphabet in gewaltigen Dimensionen unterwegs. Erstmals konnte das Unternehmen im abgelaufenen Jahr die Marke von 100 Milliarden Dollar Gewinn durchbrechen. Auch bei YouTube konnte man einen Rekord aufstellen, denn es war das erste volle Jahr mit einem Gesamtumsatz von 50 Milliarden Dollar (36 Werbung + 15 Abos). Mit einem Gesamtumsatz von 350 Milliarden Dollar ist Alphabet mittlerweile auf dem Weg, eine ganze Milliarde Dollar pro Tag einzunehmen. Schon im nächsten bzw. in diesem Jahr dürfte man diese Hürde nehmen.

Es ist anzunehmen, dass der Umsatz auch in den nächsten Jahren explodieren, der Gewinn aber deutlich weniger sinken wird. Denn CEO Sundar Pichai hat schon sehr hohe KI-Investitionen angekündigt, die allein für das Jahr 2025 bei 75 Milliarden Dollar liegen sollen. Geld genug scheint man ja zu haben…

