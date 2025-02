WhatsApp: So könnt ihr den blauen Haken umgehen – Nachrichten lesen und Medien herunterladen

Die Messenger-App WhatsApp ist für viele Menschen auch nach über einem Jahrzehnt der absolute Standard zur direkten Kommunikation mit anderen Nutzern – sei es in Form von Text, Bild, Sprache oder Video. Die Schnelligkeit und Simplizität des Messengers wird sehr geschätzt, doch es gibt auch einen Punkt, der manchmal Kopfschmerzen bereitet. Wir zeigen euch, wie ihr Text und Medien ohne blauen Haken abrufen könnt.



Der von WhatsApp genutzte „Haken-Code“ dürfte praktisch allen Nutzern bekannt sein und oftmals ist es gerade bei persönlich sehr wichtigen Nachrichten fast wichtiger als die eigentliche Botschaft. Gerade die blauen Haken sind es, die manchmal Druck aufbauen können – sowohl beim Empfänger als auch beim Absender. Ich wette, dass jeder Leser die Situation kennt: Ihr habt eine für euch vielleicht sehr wichtige Nachricht geschrieben, das Gegenüber hat sie schon gelesen, aber nicht darauf reagiert. Spätestens jetzt gerät das Kopfkino in volle Fahrt. Andersherum hat der Empfänger den Druck, sofort zu antworten, um eventuelle Missverständnisse gar nicht erst entstehen zu lassen.

Um sich diesen ganzen Stress als Empfänger zu sparen, gibt es praktische Wege, um sowohl Nachrichten als auch Medien ohne Auslösung des blauen Hakens herunterzuladen. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die Möglichkeiten.

Medien ohne blauen Haken herunterladen

Weil WhatsApp alle empfangenen Bilder und Videos direkt auf dem Smartphone des Nutzers speichert und diese als Mediendatei ablegt, kann man diese auch außerhalb des Messengers abrufen. Der Aufruf eines Bildes oder Videos über die Galerie des Smartphones kann keinen blauen Haken auslösen, weil WhatsApp von diesem Aufruf nichts mitbekommt. Dazu ist es aber notwendig, dass die Medien auch tatsächlich am Smartphone liegen und nicht erst beim Öffnen der Konversation heruntergeladen werden. Ihr könnt das in den Einstellungen von WhatsApp einfach ändern. Im Detail erfahrt ihr es im folgenden Artikel:

» So könnt ihr WhatsApp-Medien automatisch herunterladen









So könnt ihr Nachrichten ohne blauen Haken lesen

Auch Nachrichten lassen sich in voller Länge ohne blauen Haken lesen. Für den schnellen Blick reichen oftmals die Android-Benachrichtigungen, doch darin sind nur die letzten Meldungen erhalten und diese sind oftmals gekürzt. Anders ist es beim WhatsApp-Widget für den Android-Homescreen. Denn das Widget enthält alle Nachrichten und lässt euch auch durch alle Nachrichten scrollen, die bisher noch nicht gelesen wurden. Ihr könnt sie in voller Länge lesen, ohne dass WhatsApp dies aktiv bemerkt.

Wir zeigen euch das Widget im verlinkten Artikel im Einsatz und nennen auch noch eine Alternative, die ihr ebenfalls verwenden könnt.

» So könnt ihr WhatsApp-Nachrichten ohne blauen Haken lesen

—

Natürlich muss sich bewusst sein, dass das nur temporäre Lösungen sind, denn irgendwann muss man eine Nachricht dann vielleicht auch einmal offiziell öffnen, wenn man an einem Kontakt mit der Person interessiert ist. Auf der anderen Seite müsst ihr euch auch bewusst sein, dass das Gegenüber diese Tricks ebenfalls nutzen kann und somit eure Nachrichten lesen könnte, ohne dass ihr dies bemerkt.

Letzte Aktualisierung am 2025-02-01 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!