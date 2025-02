Android: Google durchsucht eure Smartphones jetzt nach Nacktbildern – Funktion wurde ungefragt aktiviert

Google ist nicht nur mit der Weiterentwicklung von Android beschäftigt, sondern betreibt im Hintergrund auch eine riesige Infrastruktur für den laufenden Betrieb der Plattform. Durch eine Reihe von ständig aktiven Scanprozessen soll die Sicherheit der Nutzer gewährleistet werden, doch es gibt auch Scans, die vielleicht nicht allen Nutzern recht sind: Wie jetzt bekannt wurde, suchen Google-Algorithmen auf den Smartphones aller Nutzer nach Nacktbildern – und das schon seit Monaten.



Auf allen Android-Smartphones mit aktiven Google Play Services (was in unseren Breiten praktisch _alle_ Geräte sind) laufen eine Reihe von Google-Scannern, die die unterschiedlichsten Aufgaben erfüllen. Bekannt ist hauptsächlich Google Play Protect für den Schutz vor Malware-Apps, aber es gibt auch einen Scanner für persönliche Daten. Dieser nennt sich SafetyCore und wurde von Google bei der Einführung damit beschrieben, dass es sich um eine Systemkomponente handelt, die eine „datenschutzfreundliche, geräteinterne Schutzinfrastruktur für Apps“ bietet.

Jetzt wurde bekannt, dass dieser SafetyCore unter anderem dazu in der Lage ist, Nacktfotos zu erkennen und entsprechend darauf zu reagieren. Und zwar nicht in der Cloud, sondern in der persönlichen Galerie des Nutzers. Nach Bekanntwerden hat sich Google dazu geäußert und mitgeteilt, dass dieser Scanner unter anderem von Google Messages verwendet wird, um die Nutzer vor eingehenden Nacktbildern zu warnen und diese erst nach einer Bestätigung anzuzeigen. Löbliche Funktion, aber sicherlich mit fraglicher Umsetzung.

Der Scanner reagiert aber nicht nur auf eingehende Dateien, sondern auch auf ausgehende: Verschickt der Nutzer selbst ein Nacktbild bzw. steht kurz davor, werden die Algorithmen ebenfalls aktiv und blenden vorab eine Warnmeldung ein, die bestätigt werden muss. In dieser Meldung werden die Nutzer vor möglichen Folgen des Bildversands gewarnt. Ob auch andere Google-Apps oder gar externe Apps das nutzen, ist derzeit nicht bekannt.

Laut Google findet der Scan vollkommen lokal statt, es werden weder Bilder noch Ergebnisse an Google gesendet und auch keine Meta-Daten oder Statistiken geführt und mit Google oder anderen Anbietern geteilt. Dennoch ist die Nutzerschaft nachvollziehbarerweise entrüstet, denn das Tool wurde bereits im Oktober 2024 auf alle Android-Smartphones ausgerollt und ohne Nachfrage aktiviert. Wer es deaktivieren möchte, findet Hier die Anleitung.

