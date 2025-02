Android: Google arbeitet an Update-Revolution – bis zu acht Jahre Updates für Qualcomm-Chips kommen

Viele Smartphone-Nutzer hoffen beim Kauf des Geräts darauf, dass dieses möglichst lange mit Updates versorgt und mehrere Jahre auf dem aktuellen Stand gehalten wird. Zwei bis drei Jahre sind heute eine Selbstverständlichkeit, doch jetzt wollen Google und Qualcomm eine große Schippe drauflegen. Wie die beiden Unternehmen nun verkündet haben, soll ein neues Programm ganze acht Jahre Updates ermöglichen.



Die meisten Smartphone-Hersteller versorgen ihre Geräte für zwei bis drei Jahre mit Android-Updates, wobei allerdings nicht nur die Dauer sehr schwankend ist, sondern auch die Qualität, Häufigkeit und die Wartezeit bis zum Erscheinen des Updates. Google und Samsung gehen seit langer Zeit mit gutem Beispiel voran und bieten eine Update-Dauer, die mittlerweile in Dimensionen liegt, die für die Nutzer schon gar nicht mehr relevant ist. Google ist mit ganzen sieben Jahren Android-Updates vorgeprescht.

Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass Google diese langen Updates grundsätzlich auch anderen Smartphone-Herstellern ermöglichen will, wobei das ein Vorhaben mit mehreren Abhängigkeiten ist. Innerhalb von Android hat Google längst Strukturen geschaffen, die lange, schnelle und in der Entwicklung wenig aufwendige Updates ermöglichen. Aber Android ist nur ein Teil des Update-Konstrukts, denn natürlich muss auch die Hardware mitspielen und entsprechend aktuell gehalten werden.

Jetzt konnten Google und Qualcomm verkünden, dass der Chip-Hersteller künftig acht Jahre Updates bieten wird. Das schafft die Grundlage dafür, dass auch die Smartphone-Hersteller ein nahezu vollständiges Paket vor sich haben und dieses nur noch zusammenfügen und auf ihre Geräte ausrollen müssen. 2020 hatten Qualcomm und Google die Messlatte auf vier Jahre gelegt, wobei aber auch das bekanntlich nur in den seltensten Fällen erreicht wird.

Ob die Ankündigung etwas an der garantierten Update-Dauer der Android-Smartphones ändern wird, lässt sich kaum prognostizieren. Doch Google schafft die Grundlagen in Android, in der Chip-Architektur und macht gemeinsam mit Samsung Druck auf die Hersteller, noch eine Schippe draufzulegen. Sobald die Update-Dauer in Regionen kommt, die die meisten Nutzer gar nicht mehr erreichen, so wie das bei sieben Jahre Pixel-Updates der Fall ist, kann man das Update-Dilemma von Android sicherlich als gelöst bezeichnen. Ob und wann es dazu kommt, bleibt abzuwarten. Aber die Grundlagen sind geschaffen.

